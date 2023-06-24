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Организация американских государств выступила с поддержкой Украины

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Суббота 24 июня 2023 09:52
Организация американских государств выступила с поддержкой Украины Фото: Организация американских государств выступила с поддержкой Украины (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Организация американских государств выступила с поддержкой Украины и призвала к немедленному выводу русских войск с территории нашей страны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

"Благодарен 22 странам - членам Организации американских государств за мощное заявление в поддержку Украины, одобренное на 53-й сессии Генеральной ассамблеи ОАГ. Призывы к немедленному выводу войск агрессора из Украины и привлечения к ответственности всех виновных в военных преступлениях - сверхважные", - написал президент.

Как отметил Владимир Зеленский, Украина ценит поддержку странами Американского континента усилий по достижению справедливого мира для Украины.

Что такое Организация американских государств?

Международная организация, которая была основана в 1948 году, для выполнения преимущественно коммерческих функций. Целью деятельности ОАГ были мир и процветание стран западного полушария, а под нынешним названием организация была создана на основе Панамериканского союза весной 1948 года.

В состав ОАГ входят 35 государств. В частности в 1971 году при организации был установлен институт постоянных наблюдателей, а уже по состоянию на 2022 год правом наблюдателей были наделены Евросоюз, а также еще 51 страна, среди которых, например, Украина.

Вчера, 22 июня, президент обратился к лидерам ОАГ и пригласил их присоединиться к украинской формуле мира.

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