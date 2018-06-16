Организаторы заявляют, что "многие радикальные группы захотят выйти на "сафари" не во время акции, а после нее"
Организаторы Марша равенства опубликовали инструкцию по безопасности для участников. В документе изложены советы и рекомендации.
"Организаторы и волонтеры прилагают максимум усилий, чтобы Марш прошел мирно и без провокаций. Однако основная ответственность за собственную безопасность лежит на вас. Важно трезво оценивать возможные риски участия в Марше и сделать осознанный выбор - посещать его или нет", - отмечают организаторы.
Фото: инструкция
В частности, в инструкции призывают не опаздывать и приходить заранее. Среди участников будут волонтеры безопасности в желтых жилетках, к которым можно обратиться за любой помощью или информацией. Участников просят сообщать волонтерам лично о любых нестандартных или опасных ситуациях.
В документе участникам дают рекомендации, что взять с собой, среди вещей - "футболку, кепку или иную деталь одежды, чтобы переодеться после окончания мероприятия - для того, чтобы тебя было труднее узнать, и сделать отходы более безопасными".
Подчеркивается, что люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения не будут допущены на Марш, это будет считаться провокацией.
Участникам также дают рекомендации, что не стоит делать:
Также предоставлены советы, как оставлять место проведения прайда.
"Не ходи по центру города или возле места проведения мероприятия после Марша - много радикальных групп захотят выйти на "сафари" не во время акции, а после нее и искать участников по фото и видео. Проведи остаток дня дома или в другом безопасном месте. Если на тебя пытаются напасть - не ввязывайся в конфликт, не агрессируй. Не дай сбить себя с ног. Не позволяй изолировать себя или других участников. Зови на помощь, проси нападающих остановиться", - подчеркивают организаторы.
Напомним, ранее в МВД заверили, что в Киеве на попытки провокаций во время Марша равенства, который состоится в воскресенье, 17 июня, правоохранители будут давать жесткий ответ.