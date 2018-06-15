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В МВД предупредили о "жестком ответе" провокаторам на Марше равенства в Киеве

НовостиОбщество    15.06.2018 - 18:11
Фото: Сергей Яровой (mvs.gov.ua)
Фото: Сергей Яровой (mvs.gov.ua)

МВД призывает не прибегать к провокациям и столкновениям на Марше равенства

В Киеве на попытки провокаций во время Марша равенства, который состоится в воскресенье, 17 июня, правоохранители будут давать жесткий ответ. Об этом сказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время иструктивного совещания с подразделениями МВД, передает пресс-служба ведомства.

"Мы настаиваем на том, чтобы не допустить столкновений, провокаций и никаких силовых попыток противодействия маршу. Мы официально обращаемся ко всем сторонам с просьбой не прибегать к провокациям и действовать в рамках закона. Конституция для всех одинакова. На любые попытки провокаций и силового противодействия будет жесткий ответ", - подчеркнул Яровой.

Он также отметил, что к обеспечению публичной безопасности будут привлечены полиция диалога, взрывотехники, патрульные полицейские, военнослужащие Нацгвардии и курсанты Национальной академии внутренних дел, работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, ранее в МВД сообщили, что к охране правопорядка на Марше равенства в Киеве, который запланирован на 17 июня 2018 года, будет привлечено 5 тыс. правоохранителей.

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Теги публикации: Марш равенства  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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