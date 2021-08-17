Организаторы инсталляции на Аллее Небесной Сотни согласились убрать конструкции

Организаторы инсталляции в центре Киева, которую установили на Алее Героев Небесной Сотни ко Дню независимости Украины и перекрывали доступ к мемориалу, согласились убрать конструкцию. Съемки будут перенесены в другое место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского института национальной памяти .

"Учитывая чувствительность места, после общения со всеми причастными сторонами организаторы постановки согласились убрать конструкции и перенести съемки на другое место", - говорится в сообщении.

В институте отметили, что конструкции, которые начали устанавливать на Аллее Героев Небесной Сотни, были частью исторической художественно-театральной постановки. По замыслу режиссера, перформанс должен был показать все эпохи, через которые прошла Украина на пути к независимости.

"Временные декорации, которые символизировали различные временные периоды, были нужны для съемок проекта", - пояснили в институте.