Снос декораций на Алее Небесной Сотни: полиция выясняет обстоятельства инцидента

Столичная полиция выясняет обстоятельства инцидента со сносом в центре Киева декораций ко Дню независимости. По итогам проверки будет дана правовая квалификация произошедшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева .

Правоохранители отметили, что днем 17 августа в центре Киева на Алее Героев Небесной сотни происходил монтаж инсталляции для праздничных мероприятий по случаю 30-летия Независимости Украины. Между рабочими и группой граждан произошла ссора из-за вопроса законности установления конструкции. Последние попытались ее демонтировать.

"В результате между ними и правоохранителями возникла потасовка", - уточнили в столичной полиции, добавив, что информация о пострадавших с обеих сторон конфликта уточняется.

Полиция также проверит наличие разрешительных документов на установку декорации. По факту проверки произошедшему будет дана правовая квалификация.

Фото: В Киеве снесли декорации ко Дню независимости: полиция начала проверку (Виталий Носач/РБК-Украина)