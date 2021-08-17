Снос декораций на Алее Небесной Сотни: полиция выясняет обстоятельства инцидента
Столичная полиция выясняет обстоятельства инцидента со сносом в центре Киева декораций ко Дню независимости. По итогам проверки будет дана правовая квалификация произошедшего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Правоохранители отметили, что днем 17 августа в центре Киева на Алее Героев Небесной сотни происходил монтаж инсталляции для праздничных мероприятий по случаю 30-летия Независимости Украины. Между рабочими и группой граждан произошла ссора из-за вопроса законности установления конструкции. Последние попытались ее демонтировать.
"В результате между ними и правоохранителями возникла потасовка", - уточнили в столичной полиции, добавив, что информация о пострадавших с обеих сторон конфликта уточняется.
Полиция также проверит наличие разрешительных документов на установку декорации. По факту проверки произошедшему будет дана правовая квалификация.
Фото: В Киеве снесли декорации ко Дню независимости: полиция начала проверку (Виталий Носач/РБК-Украина)
Напомним, в центре столицы снесли декорации, которые установили ко Дню независимости Украины и перекрывали доступ к мемориалу.
Инсталляция советской квартиры изображала эпоху начала независимости страны и должна была использоваться для съемок.