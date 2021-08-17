ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Снос декораций на Алее Небесной Сотни: полиция выясняет обстоятельства инцидента

Новина українською →
Киев, Вторник 17 августа 2021 15:11
Снос декораций на Алее Небесной Сотни: полиция выясняет обстоятельства инцидента Фото: В Киеве снесли декорации ко Дню независимости: полиция начала проверку (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Столичная полиция выясняет обстоятельства инцидента со сносом в центре Киева декораций ко Дню независимости. По итогам проверки будет дана правовая квалификация произошедшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Правоохранители отметили, что днем 17 августа в центре Киева на Алее Героев Небесной сотни происходил монтаж инсталляции для праздничных мероприятий по случаю 30-летия Независимости Украины. Между рабочими и группой граждан произошла ссора из-за вопроса законности установления конструкции. Последние попытались ее демонтировать.

"В результате между ними и правоохранителями возникла потасовка", - уточнили в столичной полиции, добавив, что информация о пострадавших с обеих сторон конфликта уточняется.

Полиция также проверит наличие разрешительных документов на установку декорации. По факту проверки произошедшему будет дана правовая квалификация.

Фото: В Киеве снесли декорации ко Дню независимости: полиция начала проверку (Виталий Носач/РБК-Украина)

Напомним, в центре столицы снесли декорации, которые установили ко Дню независимости Украины и перекрывали доступ к мемориалу.

Инсталляция советской квартиры изображала эпоху начала независимости страны и должна была использоваться для съемок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Небесная сотня
NEWS
В Украине продлят график работы центров вакцинации: распоряжение Ляшко
В Украине продлят график работы центров вакцинации: распоряжение Ляшко
DAILY
Победа над Западом. Как "Талибан" захватил Афганистан и чего ждать дальше
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Победа над Западом. Как "Талибан" захватил Афганистан и чего ждать дальше