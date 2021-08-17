RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Організатори інсталяції на Алеї Небесної Сотні погодилися прибрати конструкції

Автор: Дмитрий Кузнецов

Організатори інсталяції в центрі Києва, яку встановили на Алеї Героїв Небесної Сотні до Дня Незалежності України і перекривали доступ до Меморіалу, погодилися прибрати конструкцію. Зйомки будуть перенесені в інше місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Українського інституту національної пам'яті.

"Враховуючи чутливість місця, після спілкування з усіма причетними сторонами організатори постановки погодилися прибрати конструкції і перенести зйомки на інше місце", - йдеться в повідомленні.

В Інституті зазначили, що конструкції, які почали встановлювати на Алеї Героїв Небесної Сотні, були частиною історичної художньо-театральної постановки. За задумом режисера, перформанс мав показати всі епохи, через які пройшла Україна на шляху до незалежності.

"Тимчасові декорації, які символізували різні тимчасові періоди, були потрібні для зйомок проєкту", - пояснили в Інституті.

Нагадавши, у центрі столиці знесли декорації, які встановили до Дня Незалежності України та перекривали доступ до Меморіалу.

Інсталяція радянської квартири зображувала епоху початку незалежності країни і повинна була використовуватися для зйомок.

Відзначити, поліція почала перевірку інциденту, за фактом якої буде дана правова кваліфікація події.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївНебесная сотняДень незалежності України