Організатори інсталяції на Алеї Небесної Сотні погодилися прибрати конструкції

Організатори інсталяції в центрі Києва, яку встановили на Алеї Героїв Небесної Сотні до Дня Незалежності України і перекривали доступ до Меморіалу, погодилися прибрати конструкцію. Зйомки будуть перенесені в інше місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Українського інституту національної пам'яті .

"Враховуючи чутливість місця, після спілкування з усіма причетними сторонами організатори постановки погодилися прибрати конструкції і перенести зйомки на інше місце", - йдеться в повідомленні.

В Інституті зазначили, що конструкції, які почали встановлювати на Алеї Героїв Небесної Сотні, були частиною історичної художньо-театральної постановки. За задумом режисера, перформанс мав показати всі епохи, через які пройшла Україна на шляху до незалежності.

"Тимчасові декорації, які символізували різні тимчасові періоди, були потрібні для зйомок проєкту", - пояснили в Інституті.