Организаторы Формулы-1 отменили Гран-при в Турции

В связи с отменой турецкого Гран-при было принято решение провести гонки во Франции на неделю раньше - 18-20 июня, а в Австрии состоятся два этапа подряд - 25-27 июня в Штирии и 2-4 июля - Гран-при Австрии. Организаторы отметили, что все билеты французского этапа действительны на более раннюю дату.

"Мы все с нетерпением ждали участия в гонках в Турции, но действующие ограничения на поездки означают, что мы не сможем приехать туда (в Турции - ред.) в июне", - сказал исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.

Он поблагодарил турецкие власти за предпринятые ими усилия. Также он выразил благодарность промоутерам из Франции и Австрии за их скорость и гибкость в реализации решения о переносе гонок. Доменикали подчеркнул, что в сезоне 2021 года по-прежнему запланировано 23 заезда.

В заявлении уточняется, что промоутер в Турции попросил, чтобы Формула-1 рассмотрела потенциальную возможность переноса гонки в Стамбуле на более позднее время сезона, если это возможно, вместе с Китаем, который сделал такой же запрос в начале этого года.