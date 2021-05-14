Організатори Формули-1 скасували Гран-прі в Туреччині

У зв'язку зі скасуванням турецького Гран-прі було прийнято рішення провести перегони у Франції на тиждень раніше - 18-20 червня, а в Австрії відбудуться два етапи поспіль - 25-27 червня в Штирії і 2-4 липня - Гран-прі Австрії. Організатори відзначили, що всі квитки французького етапу дійсні на більш ранню дату.

"Ми всі з нетерпінням чекали участі в перегонах в Туреччині, але діючі обмеження на поїздки означають, що ми не зможемо приїхати туди (в Туреччині - ред.) в червні", - сказав виконавчий директор Формули-1 Стефано Доменікалі.

Він подякував турецькій владі за зроблені ними зусилля. Також він висловив подяку промоутерам з Франції та Австрії за їх швидкість і гнучкість в реалізації рішення про перенесення перегонів. Доменікалі підкреслив, що в сезоні 2021 року як і раніше заплановано 23 заїзду.

У заяві уточнюється, що промоутер в Туреччині попросив, щоб Формула-1 розглянула потенційну можливість перенесення перегонів в Стамбулі на більш пізній час сезону, якщо це можливо, разом з Китаєм, який зробив такий же запит на початку цього року.