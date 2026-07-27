Організатору виставки зброї на Київщині обрали запобіжний захід

За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без альтернативи застави. Гончаруку інкримінують службову недбалість (ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Адвокати Гончарука просили суд не відправляти їхнього підзахисного до СІЗО, називавши такі вимоги прокуратури необґрунтованими. При цьому зустрічного клопотання щодо альтернативного запобіжного заходу вони не подавали.

Захисники також зазначили, що адвокат Андрій Доманський подавав клопотання про взяття підозрюваного на поруки, зважаючи на його громадську діяльність.

Водночас коментувати деталі досудового розслідування адвокати відмовилися.

"Дуже багато певних обставин, які потрібно буде з'ясовувати. Тому поки що коментарів або якогось роз'яснення детального сторона захисту надавати не буде. Все, що ми робили і робимо, воно робиться в офіційній площині, у судових засіданнях", - сказав один із захисників.

Що відомо про удар

Нагадаємо, 24 липня російська армія завдала балістичного удару по Київській області. Найбільших руйнувань зазнав Бучанський район. Унаслідок ворожої атаки загинули 11 людей, ще майже 100 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За інформацією слідства, ракети влучили по території приватного спорткомплексу, де в той момент проходив публічний захід. Спочатку повідомлялося, що удар був завданий по приватному полігону, однак згодом речник Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив, що мішенню став саме спорткомплекс.

В Українській раді зброярів заявили, що під час атаки на території об'єкта перебували представники української оборонної промисловості.

Згодом генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про відкриття двох кримінальних проваджень. Одне з них стосується воєнного злочину (ст. 438 ККУ), інше - можливого службового недбальства (ч. 3 ст. 367 ККУ), пов'язаного з організацією та проведенням заходу, що могло спричинити загибель людей та інші тяжкі наслідки.