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НАБУ заявило про викриття злочинців, що контролювали міськраду та бюджет Одеси

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Україна, Понеділок 05 грудня 2022 15:36
НАБУ заявило про викриття злочинців, що контролювали міськраду та бюджет Одеси Фото: міська рада Одеси (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Детективи НАБУ затримали трьох осіб за підозрою у створенні злочинної організації, яка контролювала посадовців Одеської міської ради, та вчиненні інших корупційних злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

За версію слідства, "з осені 2021 року учасники злочинної організації контролювали питання забудови в Одесі, розпорядження коштами місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію з приватним сектором ринку".

"Фактично злочинна організація тримала під контролем усі значні бюджетні витрати Одеси та погоджувала основні питання порядку денного сесій Одеської міської ради", - йдеться в повідомленні.

За даними НАБУ, ці особи налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, які й забезпечували ухвалення потрібних рішень органом місцевого самоврядування.

На сьогодні викрито двох організаторів "злочинної схеми" та їхню довірену особу. Наразі встановлюються інші причетні до діяльності організації, повідомили в НАБУ. Попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 369 КК України.

Оновлено від 16:00

Джерела РБК-Україна підтвердили, що серед затриманих одеський бізнесмен Борис Кауфман та його багаторічний партнер Олександр Грановський.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук народного депутата 9-го скликання від фракції "Батьківщина" Михайла Волинця. Його підозрюють у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації

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