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НАБУ оголосило в розшук нардепа Волинця

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Київ, Четвер 24 листопада 2022 12:03
НАБУ оголосило в розшук нардепа Волинця Фото: Михайло Волинець (kvpu org ua)
Автор: Марія Кучерявець

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук народного депутата 9-го скликання від фракції "Батьківщина" Михайла Волинця. Його підозрюють у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації на майже 1,79 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

"НАБУ розшукує народного депутата України IX скликання, підозрюваного у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік загалом на майже 1,79 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про справу

17 листопада 2022 року НАБУ і САП повідомили народному депутату Михайлу Волинцю про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік загалом на майже 1,79 млн грн. Було порушено справу за ч.1 ст.366-2 ККУ.

Слідчі встановили, що депутат не вніс до електронної декларації за 2020 рік дані про доходи та автівку (позашляховик Toyota Highlander, яким користується Волинець, але зареєстрований він на сина нардепа). Розслідування було розпочато за матеріалами програми журналістських розслідувань "Схеми".

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НАБУ Батькивщина Михаил Волынец
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