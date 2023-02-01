Організатори Олімпіади в Парижі підтвердили допуск росіян та білорусів до участі, - CNN

Росіян та білорусів планують допустити до участі в Олімпійських іграх-2024, незважаючи на війну в Україні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це СNN розповів представник організаторів змагань.
За його словами, правила участі спортсменів визначають не організатори Олімпіади, а Міжнародний олімпійський комітет, де раніше наголошували, що "жоден спортсмен не повинен бути позбавлений можливості брати участь у змаганнях лише через свій паспорт".
При цьому представник організаторів додав, що в ході змагань будуть дотримуватимуться всіх санкцій, які МОК ввів стосовно росіян та білорусів. Вони повинні будуть виступати як нейтральні спортсмени і жодним чином не представляти свою державу або будь-яку іншу організацію у своїй країні.
"Ми повністю солідарні з Україною, її народом та українським олімпійським та паралімпійським рухами, які зіткнулися з неймовірною кризою. Ми бажаємо, щоб Олімпійський рух, Паралімпійський рух та спортсмени провели Ігри в Парижі 2024 року у дусі світу, поважаючи цінності братства та солідарності" - додав він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що МОК закликав допустити росіян та білорусів до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не підтримують війну РФ проти України.
Пізніше президент України Володимир Зеленський запросив голову МОК Томаса Баха відвідати Бахмут на тлі такого скандального рішення.
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