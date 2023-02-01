Організатори Олімпіади в Парижі підтвердили допуск росіян та білорусів до участі, - CNN

За його словами, правила участі спортсменів визначають не організатори Олімпіади, а Міжнародний олімпійський комітет, де раніше наголошували, що "жоден спортсмен не повинен бути позбавлений можливості брати участь у змаганнях лише через свій паспорт".

При цьому представник організаторів додав, що в ході змагань будуть дотримуватимуться всіх санкцій, які МОК ввів стосовно росіян та білорусів. Вони повинні будуть виступати як нейтральні спортсмени і жодним чином не представляти свою державу або будь-яку іншу організацію у своїй країні.

"Ми повністю солідарні з Україною, її народом та українським олімпійським та паралімпійським рухами, які зіткнулися з неймовірною кризою. Ми бажаємо, щоб Олімпійський рух, Паралімпійський рух та спортсмени провели Ігри в Парижі 2024 року у дусі світу, поважаючи цінності братства та солідарності" - додав він.