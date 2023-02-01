Организаторы Олимпиады в Париже подтвердили допуск россиян и белорусов к участию, - CNN

По его словам, правила участия спортсменов определяют не организаторы Олимпиады, а Международный олимпийский комитет, где ранее подчеркивали, что "ни один спортсмен не должен быть лишен возможности участвовать в соревнованиях только из-за своего паспорта".

При этом представитель организаторов добавил, что в ходе соревнований будут соблюдаться все санкции, которые МОК ввел по отношению к россиянам и белорусам. Они должны будут выступать в качестве нейтральных спортсменов и никоим образом не представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране.

"Мы полностью солидарны с Украиной, ее народом и украинским олимпийским и паралимпийским движениями, которые столкнулись с невообразимым кризисом. Мы желаем, чтобы Олимпийское движение, Паралимпийское движение и спортсмены провели Игры в Париже 2024 года в духе мира, уважая ценности братства и солидарности", - добавил он.