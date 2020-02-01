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Организатора убийства Окуевой лишили украинского гражданства

Новости » Происшествия     01.02.2020 - 14:05
Организатора убийства Окуевой лишили украинского гражданства
Фото: задержание организатора лочинної группы (npu.gov.ua)

Государственная миграционная служба Украины признала недействительным украинский паспорт россиянина

Национальная полиция Украины расследует незаконное получение украинского паспорта россиянином, который организовал преступную группу для совершения заказных убийств, в том числе Амины Окуевой. Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

Как отметили в пресс-службе, во время расследования нескольких тяжких преступлений полицейские установили, что уроженец Российской Федерации организовал преступную группу, которая совершила три заказных убийства. В частности - это убийство директора ДП "Капарол Украина", директора управления рекламы КП "Киевский метрополитен" и участницы войны на востоке Украины в составе батальона"Киев-2" Амины Окуевой.

"Мужчина организовал преступную группу, которая совершила три убийства. Сейчас полицейские фигуранту инкриминируют еще одно уголовное преступление - подделку документов и незаконное получение гражданства Украины", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что мужчина получил паспорт на основании справки "о регистрации лица гражданином Украины", выданной в марте 2014 года УДМС Украины в Луганской области. Населенный пункт менее чем через месяц был захвачен боевиками так называемой "ЛНР". Указанная справка не соответствует нормам действующего законодательства и имеет признаки подделки, отметили в полиции.

Следственным управлением полиции Киевской области начато уголовное производство ч. 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

"В настоящее время по ходатайству следователя Государственная миграционная служба Украины признала недействительными паспорта гражданина Украины задержанного", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 января глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала группу киллеров, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой.

Амина Окуева погила 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области в ходе вооруженного нападения на ее автомобиль. Ее муж Адам Осмаев получил ранения.

Это был не первое покушение на супругов. В частности, в июне 2017 года на киевском Подоле киллер заманил их на встречу под предлогом интервью и выстрелил в Осмаева. Однако Окуева выстрелом из пистолета обезвредила нападавшего. Киллера Александра Дакара Украина выдала террористической группировке "ДНР" в рамках последнего обмена пленными.

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