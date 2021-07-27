Организатора "титушек" Крысина освободили от ответственности по трем статьям

Дарницкий районный суд Киева освободил организатора "титушек" на Майдане Юрия Крысина от уголовной ответственности по трем статьям. В частности, по обвинениям в похищении активиста Евромайдана, хулиганстве и препятствовании митингам.

Об этом РБК-Украина рассказала его адвокат Татьяна Гнатюк.

По ее словам, суд удовлетворил ходатайство и освободил Крысина от ответственности по некоторым обвинениям в связи с истечением срока давности. В то же время продолжается рассмотрение дела по статье о пытках.

"Это предусмотрено законом. В части (указанных обвинений) было закрыто уголовное производство, в части - осталось по тем обвинениям, которые не подпадают по срокам давности", - отметила адвокат.

Она также подчеркнула, что ее подзащитный продолжается оставаться под стражей.