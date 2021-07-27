ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Организатора "титушек" Крысина освободили от ответственности по трем статьям

Новина українською →
Киев, Вторник 27 июля 2021 11:43
Организатора "титушек" Крысина освободили от ответственности по трем статьям Фото: организатор "титушек" Юрий Крысин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Дарницкий районный суд Киева освободил организатора "титушек" на Майдане Юрия Крысина от уголовной ответственности по трем статьям. В частности, по обвинениям в похищении активиста Евромайдана, хулиганстве и препятствовании митингам.

Об этом РБК-Украина рассказала его адвокат Татьяна Гнатюк.

По ее словам, суд удовлетворил ходатайство и освободил Крысина от ответственности по некоторым обвинениям в связи с истечением срока давности. В то же время продолжается рассмотрение дела по статье о пытках.

"Это предусмотрено законом. В части (указанных обвинений) было закрыто уголовное производство, в части - осталось по тем обвинениям, которые не подпадают по срокам давности", - отметила адвокат.

Она также подчеркнула, что ее подзащитный продолжается оставаться под стражей.

Напомним, два года назад Верховный суд Украины оставил в силе приговор Крысину, который отбывает срок за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия во время Майдана.

Он также признан виновным в организации так называемых "титушек", которые преследовали и избивали активистов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Майдан титушки Юрий Крысин
NEWS
Втрое больше, чем вчера: в Украине обнаружили 681 новый случай коронавируса
Втрое больше, чем вчера: в Украине обнаружили 681 новый случай коронавируса
DAILY
Подлая война. Что думают о "перемирии" в одной из самых горячих точек Донбасса
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Подлая война. Что думают о "перемирии" в одной из самых горячих точек Донбасса