"Орєшнік", "Калібри" та "Шахеди": чим РФ била по Україні та як відпрацювала ППО

Автор: Константин Широкун

Російські війська у ніч на 9 січня завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів, а також ракет морського та наземного базування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 278 засобів повітряного нападу – 36 ракет та 242 дрони різних типів. Основним напрямком удару стала Київщина.

Повідомляється, що ворог запустив по Україні такі повітряні цілі:

242 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотники інших типів із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда, Гвардійське ТОТ АР Криму, а також Донецька;

  • 13 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400";
  • 22 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря;
  • 1 балістичну ракету середньої дальності із полігону Капустин Яр Астраханської області РФ.

Варто зазначити, що у Повітряних силах не підтвердили удар "Орєшніком", але вказали місце запуску балістичну ракету середньої дальності, а саме полігон Капустин Яр, де базуються ракети такого типу.

Напад РФ відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито, або подавлено 244 повітряні цілі:

  • 226 ворожих БпЛА;
  • 8 балістичних "Іскандер-М/С-400";
  • 10 крилатих ракет "Калібр".

При цьому зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних дронів на 19 локаціях.

Комбінований удар по Україні 9 січня

Війська РФ вночі 9 січня масовано атакували Україну. Відомо про численні пошкодження житлових будинків, критичної інфраструктури, загоряння автомобілів, складських приміщень, гаражів тощо.

Так, у Києві відомо про десятки постраждалих та 4 загиблих, окрім того пошкоджені будинки, виникло кілька пожеж. Серед загиблих – медпрацівник, що прибув надавати допомогу постраждалим. Його колеги теж травмовані.

Окрім того, у Львові в ніч з 8 на 9 січня пролунала серія гучних вибухів. У мережі написали про удар російською балістичною ракетою "Орєшнік". Повітряне командування "Захід" підтвердило, що ракета летіла по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч км на годину.

