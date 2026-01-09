"Орешник", "Калибры" и "Шахеды": чем РФ била по Украине и как отработала ПВО

Российские войска в ночь на 9 января нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, а также ракет морского и наземного базирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
В общем радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 278 средств воздушного нападения - 36 ракет и 242 дронов различных типов. Основным направлением удара стала Киевская область.
Сообщается, что враг запустил по Украине такие воздушные цели:
242 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотники других типов с направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, Чауда, Гвардейское ТОТ АР Крым, а также Донецка;
Стоит отметить, что в Воздушных силах не подтвердили удар "Орешником", но указали место запуска баллистической ракеты средней дальности, а именно полигон Капустин Яр, где базируются ракеты такого типа.
Нападение РФ отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито или подавлено 244 воздушные цели:
При этом зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных дронов на 19 локациях.
Войска РФ ночью 9 января массированно атаковали Украину. Известно о многочисленных повреждениях жилых домов, критической инфраструктуры, возгорании автомобилей, складских помещений, гаражей и тому подобное.
Так, в Киеве известно о десятках пострадавших и 4 погибших, кроме того повреждены дома, возникло несколько пожаров. Среди погибших - медработник, прибывший оказывать помощь пострадавшим. Его коллеги тоже травмированы.
Кроме того, во Львове в ночь с 8 на 9 января прозвучала серия громких взрывов. В сети написали об ударе российской баллистической ракетой "Орешник". Воздушное командование "Запад" подтвердило, что ракета летела по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч км в час.