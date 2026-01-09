RU

"Орешник", "Калибры" и "Шахеды": чем РФ била по Украине и как отработала ПВО

Автор: Константин Широкун

Российские войска в ночь на 9 января нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, а также ракет морского и наземного базирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

В общем радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 278 средств воздушного нападения - 36 ракет и 242 дронов различных типов. Основным направлением удара стала Киевская область.

Сообщается, что враг запустил по Украине такие воздушные цели:

242 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотники других типов с направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, Чауда, Гвардейское ТОТ АР Крым, а также Донецка;

  • 13 баллистических ракет "Искандер-М/С-400";
  • 22 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря;
  • 1 баллистическую ракету средней дальности с полигона Капустин Яр Астраханской области РФ.

Стоит отметить, что в Воздушных силах не подтвердили удар "Орешником", но указали место запуска баллистической ракеты средней дальности, а именно полигон Капустин Яр, где базируются ракеты такого типа.

Нападение РФ отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито или подавлено 244 воздушные цели:

  • 226 вражеских БпЛА;
  • 8 баллистических "Искандер-М/С-400";
  • 10 крылатых ракет "Калибр".

При этом зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных дронов на 19 локациях.

 

Комбинированный удар по Украине 9 января

Войска РФ ночью 9 января массированно атаковали Украину. Известно о многочисленных повреждениях жилых домов, критической инфраструктуры, возгорании автомобилей, складских помещений, гаражей и тому подобное.

Так, в Киеве известно о десятках пострадавших и 4 погибших, кроме того повреждены дома, возникло несколько пожаров. Среди погибших - медработник, прибывший оказывать помощь пострадавшим. Его коллеги тоже травмированы.

Кроме того, во Львове в ночь с 8 на 9 января прозвучала серия громких взрывов. В сети написали об ударе российской баллистической ракетой "Орешник". Воздушное командование "Запад" подтвердило, что ракета летела по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч км в час.

