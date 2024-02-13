UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Орендував житло біля аеродрому. Під Києвом агент РФ шпигував за літаками ЗСУ

Фото: агент РФ шпигував за літаками ЗСУ під Києвом, орендувавши житло біля аеродрому (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Агент РФ шпигував за українськими літаками під Києвом. Для цього він навіть винайняв квартиру біля аеродрому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Кіберфахівці Служби безпеки затримали ще одного агента фсб, який збирав розвіддані про Сили оборони та критичну інфраструктуру під Києвом. Зловмисник намагався виявити місця базування авіації ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

 Агент РФ шпигував за літаками ЗСУ під Києвом, орендувавши житло біля аеродрому (t.me/SBUkr)

Житло біля аеродрому як прикриття

Також, за даними СБУ, його цікавили напрямки та інтенсивність польотів повітряних суден українських військ.

"Для збору розвідінформації російський агент оселився на декілька днів в орендованій квартирі поблизу місцевого аеродрому. Разом з цим фігурант розвідував геолокації комплексів протиповітряної оборони ЗСУ та з’ясовував точність ворожих "прильотів" по енергооб’єктах", - розповіли в СБУ.

Співробітники СБУ затримали зловмисника "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу енергогенеруючого підприємства у Києві.

Що відомо про агента РФ

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 18-річний мешканець столиці. Кілька місяців тому молодика дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ РФ, особу якого вже ідентифікувала СБУ.

У поле зору агресора киянин потрапив через свою активність у прокремлівських Telegram-каналах, де схвалював збройну агресію проти України.

"Надалі агент спілкувався зі своїм російським куратором через анонімний чат у популярному месенджері. За виконання ворожих завдань зрадник отримував від ФСБ гроші, які надходили на його банківську картку", - додали у спецслужбі.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон і комп’ютер із доказами його листування з російською спецслужбою. Також виявлено банківську картку, на яку "заходили" кошти від фсб.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Не перший випадок

Як повідомлялося, раніше правоохоронці затримали у Києві екс-чиновника, який був агентом ФСБ. Він пропонував приєднати східні регіони України до Ростовської області РФ.

Крім того, СБУ затримала російського агента, який розвідував місця розташування озброєння ЗСУ у Київській області. Зловмисником виявився мешканець Білої Церкви, його ще у грудні завербував кадровий співробітник ФСБ РФ.

Також СБУ затримала агента Росії, який у перші дні повномасштабного вторгнення супроводжував ворожі війська до околиць Києва.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниКиївська область