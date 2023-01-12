Шукав місця із озброєнням ЗСУ. У Київській області затримано агента ФСБ РФ

СБУ затримала російського агента, який розвідував місця розташування озброєння ЗСУ у Київській області. Зловмисником виявився мешканець Білої Церкви, його ще в грудні завербував кадровий співробітник ФСБ РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Після надання письмової згоди на співпрацю з ворогом його поплічник отримав оперативний псевдонім "Тень" і завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності проти України", - йдеться в повідомленні.

За вказівкою ФСБ він об’їжджав місцевість і приховано збирав інформацію про місця розташування та переміщення підрозділів Сил оборони на території Київської області.

"Насамперед російський агент намагався виявити штаби управління і склади з артилерійським озброєнням ЗСУ. Крім цього передавав агресору координати місцевих об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств", - додали в СБУ.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки серії прицільних ракетних ударів по регіону. Контррозвідники СБУ затримали ворожого агента на спробі збору закритих відомостей про українські військові бази.

"У подальшому зловмисник мав створити розгалужену агентурну мережу для більшого "покриття" регіону щодо збору розвідданих на користь ФСБ", - розповіли в СБУ.

Під час обшуків за адресою проживання затриманого правоохоронці вилучили мобільні телефони з доказами законспірованого листування.

У фігуранта виявлено російський паспорт та прокремлівську символіку. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.