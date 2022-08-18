Привел российскую технику под Киев. СБУ задержала вражеского агента
Служба безопасности Украины задержала агента России, который в первые дни полномасштабного вторжения сопроводил вражеские войска к окрестностям Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Контрразведка Службы безопасности Украины обезвредила вражеского агента, который в первые дни полномасштабного вторжения России "провел" из Сумской в Киевскую область 128 единиц техники оккупантов", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, предателем оказался житель Сумской области, завербованный спецслужбами России.
Там отметили, что предатель с первых дней оккупации региона активно сотрудничал с врагом, предложив стать проводником и показать безопасные пути в Киев.
"После освобождения Сумской области агент продолжил сотрудничать с ФСБ РФ и выполнять задачи своих кураторов. Он собирал данные о местоположениях, количестве и вооружении Сил обороны в регионе", - рассказали в СБУ.
Задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее СБУ завершила расследование в отношении бывшего сотрудника, который в 2014 году возглавил "внутренние войска "ДНР". Предателя объявили в розыск.
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