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Арендовал жилье у аэродрома. Под Киевом агент РФ шпионил за самолетами ВСУ

Фото: агент РФ шпионил за самолетами ВСУ под Киевом, арендовав жилье у аэродрома (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Агент РФ шпионил за украинскими самолетами под Киевом. Для этого он даже снял квартиру у аэродрома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Киберспециалисты Службы безопасности задержали еще одного агента ФСБ, который собирал разведданные о Силах обороны и критической инфраструктуре под Киевом. Злоумышленник пытался обнаружить места базирования авиации ВСУ", - говорится в сообщении.

 Агент РФ шпионил за самолетами ВСУ под Киевом, арендовав жилье у аэродрома (t.me/SBUkr)

Жилье у аэродрома как прикрытие

Также, по данным СБУ, его интересовали направления и интенсивность полетов воздушных судов украинских войск.

"Для сбора развединформации российский агент поселился на несколько дней в съемной квартире вблизи местного аэродрома. Вместе с этим фигурант разведывал геолокации комплексов противовоздушной обороны ВСУ и выяснял точность вражеских "прилетов" по энергообъектам", - рассказали в СБУ.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи энергогенерирующего предприятия в Киеве.

Что известно об агенте РФ

По данным следствия, вражеским приспешником оказался 18-летний житель столицы. Несколько месяцев назад молодого человека дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ РФ, личность которого уже идентифицировала СБУ.

В поле зрения агрессора киевлянин попал из-за своей активности в прокремлевских Telegram-каналах, где одобрял вооруженную агрессию против Украины.

"В дальнейшем агент общался со своим российским куратором через анонимный чат в популярном мессенджере. За выполнение враждебных задач предатель получал от ФСБ деньги, которые поступали на его банковскую карточку", - добавили в спецслужбе.

Во время обысков в квартире задержанного изъяли мобильный телефон и компьютер с доказательствами его общения с российской спецслужбой. Также обнаружена банковская карта, на которую "заходили" средства от ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Не первый случай

Как сообщалось, ранее правоохранители задержали в Киеве экс-чиновника, который был агентом ФСБ. Он предлагал присоединить восточные регионы Украины в Ростовскую область РФ.

Кроме того, СБУ задержала российского агента, разведывавшего места расположения вооружения ВСУ в Киевской области. Злоумышленником оказался житель Белой Церкви, его еще в декабре завербовал кадровый сотрудник ФСБ РФ.

Также СБУ задержала агента России, который в первые дни полномасштабного вторжения сопроводил вражеские войска к окрестностям Киева.

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Служба безопасности УкраиныКиевская область