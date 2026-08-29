Орендувати чи купити: скільки років потрібно, щоб "відбити" вартість житла у різних містах

Головне: 17 років оренди дорівнюють вартості квартири у Житомирі та Рівному.

у Житомирі та Рівному. У Києві, Вінниці та Чернігові цей показник становить близько 16 років.

Найменший розрив між орендою та купівлею - у Запоріжжі (9 років).

- у Запоріжжі (9 років). У Дніпрі оренда зрівняється з вартістю квартири приблизно за 10 років, в Івано-Франківську - за 11 років.

приблизно за 10 років, в Івано-Франківську - за 11 років. На співвідношення цін впливають безпекова ситуація, внутрішня міграція та обсяг пропозиції житла.

Де орендувати найдовше

Найбільше часу, щоб сукупна вартість оренди зрівнялася з ціною купівлі квартири, потрібно у Житомирі та Рівному - приблизно 17 років.

У Житомирі медіанна оренда однокімнатної квартири становить 11 тис. грн на місяць, тоді як купівля такого житла коштує 2,23 млн грн. У Рівному - 12 тис. грн та 2,45 млн грн відповідно.

Ще близько 16 років знадобиться у Києві, Вінниці та Чернігові.

Міста із середнім розривом

Приблизно 15 років оренди дорівнюють вартості квартири в Одесі, Черкасах і Чернівцях.

Близько 14 років потрібно у Кропивницькому, Луцьку та Сумах, а 13 років - у Львові, Полтаві, Тернополі, Ужгороді та Хмельницькому.

У Харкові цей показник становить близько 12 років.

Де купівля "наздоганяється" найшвидше

Найкоротший період серед усіх проаналізованих міст зафіксували у Запоріжжі - лише 9 років.

До трійки увійшли:

Запоріжжя - 9 років оренди

Дніпро - 10 років

Івано-Франківськ - 11 років

У Запоріжжі медіанна оренда однокімнатної квартири становить 7 тис. грн, а її купівля - 717 тис. грн, тому витрати на оренду найшвидше зрівнюються з ціною житла.

Чому показники такі різні

Як пояснюють в OLX Нерухомість, нижча орендна плата не завжди означає, що орендувати вигідніше. Вирішальним є співвідношення між вартістю купівлі та оренди.

За словами керівниці сектору розвитку продажів OLX Нерухомість Оксани Остапчук, на ринок суттєво впливають безпекова ситуація, внутрішня міграція та кількість доступних квартир.

Саме тому в прифронтових містах ціни на купівлю житла можуть залишатися відносно низькими, тоді як попит на оренду підтримується людьми, які тимчасово проживають у цих регіонах.