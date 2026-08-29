Орендувати чи купити: скільки років потрібно, щоб "відбити" вартість житла у різних містах

В Україні орендувати однокімнатну квартиру до суми, що дорівнює її вартості, доведеться від 9 до 17 років - залежно від міста. Найдовше це триватиме у Житомирі та Рівному, а найшвидше - у Запоріжжі.
Про це пише РБК-Україна із посиланнями на дані OLX Нерухомість.
Головне:
Найбільше часу, щоб сукупна вартість оренди зрівнялася з ціною купівлі квартири, потрібно у Житомирі та Рівному - приблизно 17 років.
У Житомирі медіанна оренда однокімнатної квартири становить 11 тис. грн на місяць, тоді як купівля такого житла коштує 2,23 млн грн. У Рівному - 12 тис. грн та 2,45 млн грн відповідно.
Ще близько 16 років знадобиться у Києві, Вінниці та Чернігові.
Приблизно 15 років оренди дорівнюють вартості квартири в Одесі, Черкасах і Чернівцях.
Близько 14 років потрібно у Кропивницькому, Луцьку та Сумах, а 13 років - у Львові, Полтаві, Тернополі, Ужгороді та Хмельницькому.
У Харкові цей показник становить близько 12 років.
Найкоротший період серед усіх проаналізованих міст зафіксували у Запоріжжі - лише 9 років.
До трійки увійшли:
У Запоріжжі медіанна оренда однокімнатної квартири становить 7 тис. грн, а її купівля - 717 тис. грн, тому витрати на оренду найшвидше зрівнюються з ціною житла.
Як пояснюють в OLX Нерухомість, нижча орендна плата не завжди означає, що орендувати вигідніше. Вирішальним є співвідношення між вартістю купівлі та оренди.
За словами керівниці сектору розвитку продажів OLX Нерухомість Оксани Остапчук, на ринок суттєво впливають безпекова ситуація, внутрішня міграція та кількість доступних квартир.
Саме тому в прифронтових містах ціни на купівлю житла можуть залишатися відносно низькими, тоді як попит на оренду підтримується людьми, які тимчасово проживають у цих регіонах.
Раніше ми писали про те, що найвищі ціни на оренду житла зараз в Ужгороді. Однокімнатну квартиру здають за 22 133 гривні на місяць. Це на 18% дорожче, ніж торік.
Читайте також про те, що ціни на житло в Києва залишаються на високому рівні, їх вартість не "збиває" навіть війна. Однокімнатні квартири в середньому коштують 70 тисяч доларів, двокімнатні - понад 100 тисяч.