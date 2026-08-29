Арендовать или купить: сколько лет нужно, чтобы "отбить" стоимость жилья в разных городах

В Украине арендовать однокомнатную квартиру до суммы, равной ее стоимости, придется от 9 до 17 лет - в зависимости от города. Дольше всего это продлится в Житомире и Ровно, а быстрее всего - в Запорожье.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылками на данные OLX Недвижимость.
Главное:
Больше всего времени, чтобы совокупная стоимость аренды сравнялась с ценой покупки квартиры, нужно в Житомире и Ровно - примерно 17 лет.
В Житомире аренда однокомнатной квартиры составляет 11 тыс. грн в месяц, тогда как покупка такого жилья стоит 2,23 млн. грн. В Ровно - 12 тыс. грн и 2,45 млн грн соответственно.
Еще около 16 лет понадобится в Киеве, Виннице и Чернигове.
Приблизительно 15 лет аренды равны стоимости квартиры в Одессе, Черкассах и Черновцах.
Около 14 лет нужно в Кропивницком, Луцке и Сумах, а 13 лет - во Львове, Полтаве, Тернополе, Ужгороде и Хмельницком.
В Харькове этот показатель составляет около 12 лет.
Самый короткий период среди всех проанализированных городов зафиксировали в Запорожье - всего 9 лет.
В тройку вошли:
В Запорожье медианная аренда однокомнатной квартиры составляет 7 тыс. грн, а ее покупка - 717 тыс. грн, поэтому расходы на аренду быстрее всего сравниваются с ценой жилья.
Как объясняют в OLX Недвижимость, более низкая арендная плата не всегда означает, что арендовать выгоднее. Решающее соотношение между стоимостью покупки и аренды.
По словам руководительницы сектора развития продаж OLX Недвижимость Оксаны Остапчук, на рынок существенно влияют ситуация безопасности, внутренняя миграция и количество доступных квартир.
Именно поэтому в прифронтовых городах цены на покупку жилья могут оставаться относительно низкими, тогда как спрос на аренду поддерживается временно проживающими в этих регионах людьми.
Раньше мы писали о том, что самые высокие цены на аренду жилья сейчас в Ужгороде. Однокомнатную квартиру сдают за 22 133 гривны в месяц. Это на 18% дороже, чем в прошлом.
Читайте также о том, что цены на жилье в Киеве остаются на высоком уровне, их стоимость не "сбивает" даже война. Однокомнатные квартиры в среднем стоят 70 тысяч долларов, двухкомнатные - более 100 тысяч.