Квартири в Житомирі знову подорожчали: скільки коштує житло у 2026-му
У Житомирі продовжують зростати ціни на житло. На вторинному ринку найпомітніше за останній період подорожчали однокімнатні квартири, вартість квадратного метра в новобудовах також зросла.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Головне:
- У Житомирі у 2026 році продовжують зростати ціни на житло.
- На вторинному ринку найдорожчими залишаються трикімнатні квартири - медіанна ціна майже 75 тисяч доларів.
- Однокімнатна квартира коштує близько 55 тисяч, двокімнатна - 67 тисяч доларів.
- У новобудовах медіанна стартова ціна квадратного метра становить близько 39 тис. грн у комфорт-класі та 42 тис. грн у бізнес-класі.
- Оренда залишається доступнішою: за однокімнатну та двокімнатну квартиру просять у середньому 12 тис. грн на місяць, за трикімнатну - 14 тис. грн.
Скільки коштують квартири на вторинному ринку Житомира
Найбільше за останній період додали в ціні однокімнатні квартири - їхня вартість зросла приблизно на 15% у доларовому еквіваленті.
Медіанна ціна квартир на вторинному ринку Житомира у серпні 2026 року становить:
- 1-кімнатна - 55 000 доларів;
- 2-кімнатна - 67 000 доларів;
- 3-кімнатна - 74 900 доларів.
В середньому, щоб назбирати на однокімнатну квартиру у Житомирі, потрібно відкладати усю зарплату протягом 7,8 року, двокімнатну - 9,5 року, трикімнатну - 11,2 року.
Ціни на вторинному ринку Житомира (скриншот)
Що відбувається з цінами в новобудовах
На первинному ринку ціни також зростають, в середньому "квадрат" у новобудові коштує 910 доларів, однак вартість дуже залежить від класу житла.
Стартова ціна 1 кв. м становить майже 39 тисяч гривень у комфорт-класі (870 доларів) та 42 тисяч гривень у бізнес-класі (940 доларів). За рік ці показники зросли відповідно на 17% та 18%.
Зараз у місті 69 секцій ЖК у продажу. 6 забудовників надають розтермінування, іпотеку за програмою "єОселя" - 3, кредит - 1.
Ціни на первинному ринку Житомира (скриншот)
Скільки коштує оренда квартири
Оренда у Житомирі також демонструє зростання, хоча воно менш помітне, ніж на ринку продажу.
Медіанна вартість оренди становить:
- 1-кімнатна квартира - 12 000 грн на місяць;
- 2-кімнатна - 12 000 грн;
- 3-кімнатна - 14 000 грн.
За останній рік найбільше подорожчала оренда однокімнатних квартир - приблизно на 1000 гривень. Ціни на решту видів житла залишились стабільними.
В середньому на оренду однокімнатної квартири у Житомирі йде 48% зарплати, двокімнатної - 52%, трикімнатної - 56%.
Читайте також про те, що ціни на житло у Вінниці також підскочили за перше півріччя 2026-го року: однокімнатні квартири тепер тут продають за 56 тисяч доларів, а оренда такого житла обходиться у понад 15 тисяч гривень на місяць.
Раніше ми писали про те, що в Києві, попри війну, ціни на нерухомість не знижуються. Однокімнатні квартири в середньому продають за 70 тисяч доларів, двокімнатні - понад 100 тисяч.