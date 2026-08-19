ua en ru
Ср, 19 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Квартири в Житомирі знову подорожчали: скільки коштує житло у 2026-му

08:07 19.08.2026 Ср
3 хв
Ціни на однокімнатні квартири підскочили на 15% за пів року
aimg Василина Копитко
Квартири в Житомирі знову подорожчали: скільки коштує житло у 2026-му Що відбувається на ринку нерухомості в Житомирі (фото: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У Житомирі продовжують зростати ціни на житло. На вторинному ринку найпомітніше за останній період подорожчали однокімнатні квартири, вартість квадратного метра в новобудовах також зросла.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Головне:

  • У Житомирі у 2026 році продовжують зростати ціни на житло.
  • На вторинному ринку найдорожчими залишаються трикімнатні квартири - медіанна ціна майже 75 тисяч доларів.
  • Однокімнатна квартира коштує близько 55 тисяч, двокімнатна - 67 тисяч доларів.
  • У новобудовах медіанна стартова ціна квадратного метра становить близько 39 тис. грн у комфорт-класі та 42 тис. грн у бізнес-класі.
  • Оренда залишається доступнішою: за однокімнатну та двокімнатну квартиру просять у середньому 12 тис. грн на місяць, за трикімнатну - 14 тис. грн.

Скільки коштують квартири на вторинному ринку Житомира

Найбільше за останній період додали в ціні однокімнатні квартири - їхня вартість зросла приблизно на 15% у доларовому еквіваленті.

Медіанна ціна квартир на вторинному ринку Житомира у серпні 2026 року становить:

  • 1-кімнатна - 55 000 доларів;
  • 2-кімнатна - 67 000 доларів;
  • 3-кімнатна - 74 900 доларів.

В середньому, щоб назбирати на однокімнатну квартиру у Житомирі, потрібно відкладати усю зарплату протягом 7,8 року, двокімнатну - 9,5 року, трикімнатну - 11,2 року.

Читайте також: Ціни на квартири в Черкасах пішли вгору: скільки коштує житло на вторинці та в новобудовах

Квартири в Житомирі знову подорожчали: скільки коштує житло у 2026-муЦіни на вторинному ринку Житомира (скриншот)

Що відбувається з цінами в новобудовах

На первинному ринку ціни також зростають, в середньому "квадрат" у новобудові коштує 910 доларів, однак вартість дуже залежить від класу житла.

Стартова ціна 1 кв. м становить майже 39 тисяч гривень у комфорт-класі (870 доларів) та 42 тисяч гривень у бізнес-класі (940 доларів). За рік ці показники зросли відповідно на 17% та 18%.

Зараз у місті 69 секцій ЖК у продажу. 6 забудовників надають розтермінування, іпотеку за програмою "єОселя" - 3, кредит - 1.

Квартири в Житомирі знову подорожчали: скільки коштує житло у 2026-муЦіни на первинному ринку Житомира (скриншот)

Скільки коштує оренда квартири

Оренда у Житомирі також демонструє зростання, хоча воно менш помітне, ніж на ринку продажу.

Медіанна вартість оренди становить:

  • 1-кімнатна квартира - 12 000 грн на місяць;
  • 2-кімнатна - 12 000 грн;
  • 3-кімнатна - 14 000 грн.

За останній рік найбільше подорожчала оренда однокімнатних квартир - приблизно на 1000 гривень. Ціни на решту видів житла залишились стабільними.

В середньому на оренду однокімнатної квартири у Житомирі йде 48% зарплати, двокімнатної - 52%, трикімнатної - 56%.

Читайте також про те, що ціни на житло у Вінниці також підскочили за перше півріччя 2026-го року: однокімнатні квартири тепер тут продають за 56 тисяч доларів, а оренда такого житла обходиться у понад 15 тисяч гривень на місяць.

Раніше ми писали про те, що в Києві, попри війну, ціни на нерухомість не знижуються. Однокімнатні квартири в середньому продають за 70 тисяч доларів, двокімнатні - понад 100 тисяч.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Житомир Ціни в Україні
Новини
НАТО розкрило свій покроковий план на випадок нападу Росії, - Bild
НАТО розкрило свій покроковий план на випадок нападу Росії, - Bild
Аналітика
Бізнес у розпачі, треба шукати механізми компенсації збитків: інтерв’ю з Гетманцевим
Ростислав Шаправський, Дмитро Олійник Бізнес у розпачі, треба шукати механізми компенсації збитків: інтерв’ю з Гетманцевим