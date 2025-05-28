Орендодавець підвищив плату? Юрист пояснює, коли це законно, а коли - ні

Що треба знати орендарям і власникам

"Питання зміни орендної плати під час дії чинного договору є надзвичайно актуальним і часто викликає суперечки між орендодавцями та орендарями. Законодавство України досить чітко регулює ці питання, однак важливу роль також відіграють положення самого договору", - каже юристка.

Відповідно до статті 626 та статті 651 Цивільного кодексу України, договір є обов’язковим для виконання сторонами протягом усього строку його дії.

"Це означає, що умови, в тому числі й розмір орендної плати, не можуть бути змінені в односторонньому порядку, якщо інше не передбачено договором або законом", - зазначає Тернавська.

Коли підвищення квартплати законне

Власник може підвищити оплату за житло, якщо це прямо передбачено в договорі.

"Якщо в умовах вказано, що орендодавець має право раз на рік переглядати орендну плату з урахуванням інфляції або змін на ринку - це допустимо. Але навіть у такому разі потрібно дотримуватись прописаного порядку (наприклад, повідомити орендаря за 30 днів)", - говорить експерт.

Також підвищити оплату можна за згодою сторін. Якщо орендодавець хоче змінити розмір орендної плати, він може запропонувати внести зміни до договору, але така зміна можлива лише за письмової згоди орендаря.

"Ще один випадок - пролонгація договору. Якщо строк дії договору закінчився, і сторони домовляються про його продовження - умови, зокрема й вартість, можуть бути переглянуті", - пояснює Тернавська.

Коли підвищення квартплати - це порушенням прав орендаря

"Усі випадки, коли орендодавець самостійно і без згоди орендаря вирішує підвищити плату, не маючи на це законних підстав або посилання на відповідні пункти договору - є порушенням зобов’язань", - каже юрист.

Орендар має повне право:

не погоджуватись із такими вимогами;

звернутись до суду у разі тиску або незаконного розірвання договору.

"У періоди економічної нестабільності орендодавці іноді намагаються переглянути плату, посилаючись на "об’єктивні обставини". Проте, навіть у таких ситуаціях діє принцип непорушності договору: економічні обставини не дають автоматичного права змінювати умови без згоди другої сторони", - наголошує Тернавська.

Вона радить орендарям уважно читати договір перед підписанням і звертати особливу увагу на пункти, що стосуються можливості зміни вартості оренди.