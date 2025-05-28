Арендодатель повысил плату? Юрист объясняет, когда это законно, а когда - нет

Что нужно знать арендаторам и собственникам

"Вопрос изменения арендной платы во время действия договора является чрезвычайно актуальным и часто вызывает споры между арендодателями и арендаторами. Законодательство Украины достаточно четко регулирует эти вопросы, однако важную роль также играют положения самого договора", - говорит юрист.

В соответствии со статьей 626 и статьей 651 Гражданского кодекса Украины, договор является обязательным для исполнения сторонами в течение всего срока его действия.

"Это означает, что условия, в том числе и размер арендной платы, не могут быть изменены в одностороннем порядке, если иное не предусмотрено договором или законом", - отмечает Тернавская.

Когда повышение квартплаты законно

Собственник может повысить оплату за жилье, если это прямо предусмотрено в договоре.

"Если в условиях указано, что арендодатель имеет право раз в год пересматривать арендную плату с учетом инфляции или изменений на рынке - это допустимо. Но даже в таком случае нужно придерживаться прописанного порядка (например, уведомить арендатора за 30 дней)", - говорит эксперт.

Также повысить оплату можно по соглашению сторон. Если арендодатель хочет изменить размер арендной платы, он может предложить внести изменения в договор, но такое изменение возможно только при письменном согласии арендатора.

"Еще один случай - пролонгация договора. Если срок действия договора истек, и стороны договариваются о его продлении - условия, в том числе и стоимость, могут быть пересмотрены", - объясняет Тернавская.

Когда повышение квартплаты - это нарушение прав арендатора

"Все случаи, когда арендодатель самостоятельно и без согласия арендатора решает повысить плату, не имея на это законных оснований или ссылки на соответствующие пункты договора - является нарушением обязательств", - говорит юрист.

Арендатор имеет полное право:

не соглашаться с такими требованиями;

обратиться в суд в случае давления или незаконного расторжения договора.

"В периоды экономической нестабильности арендодатели иногда пытаются пересмотреть плату, ссылаясь на "объективные обстоятельства". Однако, даже в таких ситуациях действует принцип нерушимости договора: экономические обстоятельства не дают автоматического права изменять условия без согласия другой стороны", - отмечает Тернавская.

Она советует арендаторам внимательно читать договор перед подписанием и обращать особое внимание на пункты, касающиеся возможности изменения стоимости аренды.