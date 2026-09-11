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Оренда зросла на понад 40%, квартири - до 17%: які зараз ціни на житло в Івано-Франківську

08:07 11.09.2026 Пт
2 хв
Більш як половина покупців на первинці вважають, що ціни знову підуть вгору
aimg Василина Копитко
Що відбувається на ринку нерухомості в Івано-Франківську (фото: Freepik)

В Івано-Франківську за рік подорожчали квартири на вторинному ринку, а орендні ставки зросли більш ніж на 40%. Водночас більшість потенційних покупців очікує, що житло продовжить дорожчати як на вторинці, так і в новобудовах.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Які ціни на вторинному ринку

Протягом року в Івано-Франківську подорожчали усі види житла, однак різких стрибків не спостерігається.

Ціни на квартири:

  • 1-кімнатні квартири подорожчали на 17% - до 45 000 доларів;
  • 2-кімнатні також зросли на 17% - до 66 900 доларів;
  • 3-кімнатні додали 13% і коштують 84 900 доларів;

Опитування ЛУН (зима 2026) показало, що настрої покупців залишаються переважно оптимістичними. 43% респондентів вважають, що ціни на вторинне житло зростатимуть, 38% прогнозують стабільність, а лише 19% очікують зниження вартості.

Ціни на житло у різних районах Івано-Франківська (скриншот)

Що відбувається на первинному ринку

Середня вартість "квадрату" у новобудові становть 1010 доларів, однак остаточна ціна залежить від класу житла:

  • комфорт - 990 доларів;
  • бізнес - 1 060 доларів;
  • преміум - 1 320 доларів;
  • економ - недостатньо даних.

Зараз у продажу 342 секції ЖК, 20 забудовників надають розтермінування, 13 працюють за програмою "єОселя".

Читайте також: Подвійний продаж квартир: що перевірити перед купівлею, щоб не стати жертвою шахраїв

Опитування показало, що 52% потенційних покупців вважають, що ціни знову підуть вгору, 37% - що залишаться стабільними, та 11% - що вартість впаде.

Ціни на первинному ринку Івано-Франківська (скриншот)

Яка вартість оренди

За останній рік в Івано-Франківську різко зросла оренда, найбільше подорожчали двокімнатні квартири - на 44%, однокімнатні - на 42%.

Ціни на житло:

  • однокімнатні - 22 400 грн;
  • двокімнатні - 26 900 грн;
  • трикімнатні - 31 400 грн.

Ціни на житло у новобудовах (скриншот)

Читайте також про те, що в Україні за рік зменшилась кількість однокімнатних квартир, які виставляють на продаж і довгострокову оренду. Єдиним містом, де побільшало квартир в обох сегментах, стали Чернівці.

Раніше ми писали про те, що оренда однокімнатної квартири у молоді з'їдає від 14% до 76% зарплати залежно від міста. А щоб купити таке житла у найдорожчих містах доведеться накопичувати майже 10 років.

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