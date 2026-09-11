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Аренда выросла более чем на 40%, квартиры - до 17%: какие сейчас цены на жилье в Ивано-Франковске

08:07 11.09.2026 Пт
2 мин
Более половины покупателей на первичке считают, что цены снова пойдут вверх
aimg Василина Копытко
Что происходит на рынке недвижимости в Ивано-Франковске (фото: Freepik)

В Ивано-Франковске за год подорожали квартиры на вторичном рынке, а арендные ставки выросли более чем на 40%. В то же время большинство потенциальных покупателей ожидают, что жилье продолжит дорожать как на вторичке, так и в новостройках.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

Какие цены на вторичном рынке

В течение года в Ивано-Франковске подорожали все виды жилья, однако резких скачков не наблюдается.

Цены на квартиры:

  • 1-комнатные квартиры подорожали на 17% - до 45 000 долларов;
  • 2-комнатные также выросли на 17% - до 66 900 долларов;
  • 3-комнатные прибавили 13% и стоят 84 900 долларов;

Опрос ЛУН (зима 2026) показал, что настроения покупателей остаются преимущественно оптимистичными. 43% респондентов считают, что цены на вторичное жилье будут расти, 38% прогнозируют стабильность, а только 19% ожидают снижения стоимости.

Цены на жилье в разных районах Ивано-Франковска (скриншот)

Что происходит на первичном рынке

Средняя стоимость "квадрата" в новостройке составляет 1 010 долларов, однако окончательная цена зависит от класса жилья:

  • комфорт - 990 долларов;
  • бизнес - 1 060 долларов;
  • премиум - 1 320 долларов;
  • эконом - недостаточно данных.

Сейчас в продаже 342 секции ЖК, 20 застройщиков предоставляют рассрочку, 13 работают по программе "єОселя".

Читайте также: Двойная продажа квартир: что проверить перед покупкой, чтобы не стать жертвой мошенников

Опрос показал, что 52% потенциальных покупателей считают, что цены снова пойдут вверх, 37% - что останутся стабильными, и 11% - что стоимость упадет.

Цены на первичном рынке Ивано-Франковска (скриншот)

Какая стоимость аренды

За последний год в Ивано-Франковске резко возросла аренда, больше всего подорожали двухкомнатные квартиры - на 44%, однокомнатные - на 42%.

Цены на жилье:

  • однокомнатные - 22 400 грн;
  • двухкомнатные - 26 900 грн;
  • трехкомнатные - 31 400 грн.

Цены на жилье в новостройках (скриншот)

Читайте также о том, что в Украине за год уменьшилось количество однокомнатных квартир, выставляемых на продажу и долгосрочную аренду. Единственным городом, где стало больше квартир в обоих сегментах, стали Черновцы.

Ранее мы писали о том, что аренда однокомнатной квартиры у молодежи съедает от 14 до 76% зарплаты в зависимости от города. А чтобы купить такое жилье в самых дорогих городах придется копить почти 10 лет.

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