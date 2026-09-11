Аренда выросла более чем на 40%, квартиры - до 17%: какие сейчас цены на жилье в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске за год подорожали квартиры на вторичном рынке, а арендные ставки выросли более чем на 40%. В то же время большинство потенциальных покупателей ожидают, что жилье продолжит дорожать как на вторичке, так и в новостройках.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
В течение года в Ивано-Франковске подорожали все виды жилья, однако резких скачков не наблюдается.
Цены на квартиры:
Опрос ЛУН (зима 2026) показал, что настроения покупателей остаются преимущественно оптимистичными. 43% респондентов считают, что цены на вторичное жилье будут расти, 38% прогнозируют стабильность, а только 19% ожидают снижения стоимости.
Средняя стоимость "квадрата" в новостройке составляет 1 010 долларов, однако окончательная цена зависит от класса жилья:
Сейчас в продаже 342 секции ЖК, 20 застройщиков предоставляют рассрочку, 13 работают по программе "єОселя".
Опрос показал, что 52% потенциальных покупателей считают, что цены снова пойдут вверх, 37% - что останутся стабильными, и 11% - что стоимость упадет.
Цены на первичном рынке Ивано-Франковска (скриншот)
За последний год в Ивано-Франковске резко возросла аренда, больше всего подорожали двухкомнатные квартиры - на 44%, однокомнатные - на 42%.
Цены на жилье:
Читайте также о том, что в Украине за год уменьшилось количество однокомнатных квартир, выставляемых на продажу и долгосрочную аренду. Единственным городом, где стало больше квартир в обоих сегментах, стали Черновцы.
Ранее мы писали о том, что аренда однокомнатной квартиры у молодежи съедает от 14 до 76% зарплаты в зависимости от города. А чтобы купить такое жилье в самых дорогих городах придется копить почти 10 лет.