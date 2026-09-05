Однокімнатних квартир стає менше: де в Україні падає пропозиція на продаж і оренду

У більшості великих міст України за рік скоротилася кількість однокімнатних квартир, які виставляють на продаж і довгострокову оренду. Водночас Чернівці стали єдиним містом, де квартир побільшало в обох сегментах.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані OLX Нерухомість.

Продаж квартир: пропозиція зросла лише у Чернівцях

На вторинному ринку Чернівці стали єдиним містом із позитивною динамікою. За рік кількість оголошень про продаж однокімнатних квартир там зросла на 5%.

В усіх інших проаналізованих містах пропозиція скоротилася.

Найбільше падіння зафіксували:

Тернопіль - 42% ;

; Хмельницький - 41% ;

; Черкаси - 41% ;

; Вінниця, Рівне та Ужгород - по 35% ;

; Житомир - 34% ;

; Запоріжжя - 33% ;

; Кропивницький - 31%.

У Дніпрі та Херсоні кількість оголошень зменшилася на 28%, у Миколаєві - на 24%.

У Львові, Києві та Чернігові пропозиція скоротилася на 18%. Найменше падіння зафіксували в Одесі - лише на 2%.

Таким чином, вторинний ринок однокімнатних квартир за рік продемонстрував переважно скорочення пропозиції - від 2% в Одесі до понад 40% у Тернополі, Хмельницькому та Черкасах.

Оренда: у Києві квартир побільшало

На ринку довгострокової оренди ситуація дещо інша. У п'яти містах кількість оголошень про оренду однокімнатних квартир зросла.

Найбільше - у Луцьку, де пропозиція збільшилася на 23%. У Чернівцях вона зросла на 10%, у Києві - на 6%, у Вінниці - на 4%, а в Івано-Франківську - на 3%.

Натомість в інших містах кількість пропозицій скоротилася. Найбільше - у:

Хмельницькому - 48% ;

; Ужгороді - 43% ;

; Рівному - 34% ;

; Житомирі - 33% ;

; Запоріжжі - 31%.

У Харкові та Кропивницькому пропозиція зменшилася на 29%, у Миколаєві - на 28%, у Черкасах і Дніпрі - на 26%.

У Львові кількість оголошень скоротилася на 15%, у Чернігові - на 11%, у Херсоні - на 8%. В Одесі падіння становило 3%, а в Полтаві - 4%.

Яка ситуація на ринку з однокімнатними квартирами (інфографіка OLX)

Київ, Вінниця та Луцьк: продаж падає, оренда зростає

У більшості міст пропозиція на продаж та оренду змінювалася в одному напрямку - скорочувалася.

Найближчі показники зафіксували, зокрема, у Рівному: -35% на продаж і -34% в оренді. У Житомирі: це -34% та -33%, у Запоріжжі: -33% та -31%, у Кропивницькому: -31% та -29%.

Водночас у кількох містах ситуація протилежна.

У Києві кількість однокімнатних квартир на продаж за рік скоротилася на 18%, тоді як пропозиція довгострокової оренди зросла на 6%.

У Вінниці пропозиція на продаж впала на 35%, а в оренді зросла на 4%. У Луцьку: -14% проти +23%, в Івано-Франківську: -7% проти +3%.

Окремо вирізняються Чернівці. Це єдине з проаналізованих міст, де пропозиція зросла в обох сегментах: на 5% на вторинному ринку та на 10% у довгостроковій оренді.

В Одесі зміни були мінімальними: кількість квартир на продаж скоротилася на 2%, а пропозиція в оренді - на 3%.

Що означає скорочення пропозиції

Зменшення кількості оголошень саме по собі не означає аналогічного падіння попиту. На обсяг пропозиції впливають активність власників, швидкість продажу або здачі квартир, локальний попит, міграційні процеси та загальна ситуація на конкретному ринку.

Тому статистика OLX показує передусім, як змінюється кількість доступних пропозицій, а не безпосередньо попит на однокімнатні квартири.