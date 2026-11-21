Які витрати на оренду в різних країнах

В Україні орендар зазвичай сплачує за перший і останній місяці проживання, а також комісію рієлтору. Її розмір залежить від міста й становить від 25% до 100% місячної орендної плати.

В Ірландії стартові витрати менші: орендар сплачує за перший місяць і вносить заставу. В Англії також потрібно оплатити перший місяць і депозит, який може сягати вартості п'яти тижнів оренди. Окрему комісію агенту орендар зазвичай не сплачує.

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У Нідерландах застава зазвичай дорівнює двом місячним платежам, а в Німеччині — трьом. Водночас у Німеччині орендар може внести заставу частинами, а не сплачувати всю суму одразу.

Найбільші стартові витрати - в Італії та Чехії. Там орендарю потрібно сплатити за три місяці проживання та комісію агенції. Загалом початкові платежі перевищують вартість п'яти місяців оренди.

Ще більше коштів потрібно для заселення в Данії. Там орендар має підготувати суму, еквівалентну семи місяцям оренди: оплату за перший місяць, заставу за три місяці та передоплату ще за три місяці проживання. Водночас комісію рієлтору орендар не сплачує.

Хто платить рієлтору

У різних країнах правила оплати послуг рієлтора залежать від того, хто саме замовляє його послуги.

Хто платить комісію рієлтору в різних країнах (скриншот ЛУН)

В Україні пропонують закріпити такий же підхід у законодавстві: відповідний законопроєкт передбачає, що комісію має сплачувати замовник послуги. Поки документ перебуває на розгляді парламентського комітету.