В Украине для заселения в съемную квартиру нужно подготовить сумму за два-три месяца проживания. В других странах Европы стартовые расходы могут быть как меньше, так и значительно больше: например, в Дании они достигают семи месячных платежей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ЛУН.
В Украине арендатор обычно платит за первый и последний месяц проживания, а также комиссию риелтора. Ее размер зависит от города и составляет от 25 до 100% месячной арендной платы.
В Ирландии стартовые расходы меньше: арендатор платит за первый месяц и вносит залог. В Англии также нужно оплатить первый месяц и депозит, который может достигать стоимости пяти недель аренды. Отдельную комиссию агенту арендатор обычно не платит.
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В Нидерландах залог обычно равен двум месячным платежам, а в Германии - трем. В то же время в Германии арендатор может внести залог по частям, а не платить всю сумму сразу.
Самые большие стартовые расходы - в Италии и Чехии. Там арендатору нужно оплатить три месяца проживания и комиссию агентства. В общей сложности первоначальные платежи превышают стоимость пяти месяцев аренды.
Еще больше средств нужно для заселения в Дании. Там арендатор должен подготовить сумму, эквивалентную семи месяцам: оплату за первый месяц, залог за три месяца и предоплату еще за три месяца проживания. В то же время, комиссию риелтора арендатор не платит.
В разных странах правила оплаты услуг риелтора зависят от того, кто заказывает его услуги.
В Украине предлагают закрепить такой же подход в законодательстве: соответствующий законопроект предполагает, что комиссию должен оплачивать заказчик услуги. Пока документ находится на рассмотрении парламентского комитета.
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