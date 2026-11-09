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Оренда у Луцьку подорожчала на 43%: скільки тепер коштує житло

08:07 09.11.2026 Пн
2 хв
aimg Василина Копитко
Оренда у Луцьку подорожчала на 43%: скільки тепер коштує житло Що відбувається на ринку нерухомості у Луцьку (колаж РБК-Україна)
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У Луцьку зростають ціни на житло. За останні пів року квартири на вторинному ринку подорожчали на 7-11% у доларах, а оренда однокімнатних квартир за рік зросла на 43%.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Скільки коштують квартири в Луцьку

На вторинному ринку найбільше за рік подорожчали трикімнатні квартири. Їхня середня вартість становить 80 тисяч доларів, що на 14% більше, ніж торік.

Ціни на двокімнатні квартири зросли на 13% і сягнули 70 тисяч доларів. Однокімнатне житло коштує в середньому 58 тисяч доларів - лише на 1% більше, ніж торік.

За останні шість місяців однокімнатні та двокімнатні квартири додали в ціні 11%, а трикімнатні - 7%.

У новобудовах також фіксують зростання вартості квадратного метра. У комфорт-класі вона становить 43 600 гривень (+18% за рік), у бізнес-класі - 48 тисяч гривень (+8%).

Читайте також: Львів обійшов Київ за цінами на квартири: різниця сягає 10 тисяч доларів

Як змінилася вартість оренди

За рік оренда однокімнатного житла подорожчала на 43% - до 20 тисяч гривень на місяць. Двокімнатні квартири здають у середньому за 16 тисяч гривень. Це на 7% дорожче, ніж рік тому.

В середньому на оренду однокімнатної квартири жителі витрачають 74% зарплати, на двокімнатну - 59%.

Читайте також про те, що восени 2026 року у Києві в окремих сегментах дешевшає оренда. Найбільше ціна впала на трикімнатні квартири - на 9% за рік.

Раніше ми писали про те, що за рік у Києві кількість оголошень про продаж житла впала на 4%, а от в Одесі їх стало більше майже на третину.

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