Оренда житла в Києві стрімко дорожчає: де "однушки" вже по 37 тисяч

Протягом року медіанна вартість оренди однокімнатних квартир у столиці суттєво зросла. Найбільший відсотковий ріст зафіксували у Шевченківському районі - +33%, тепер "однушка" тут коштує в середньому 24 тисяч гривень на місяць.

Втім, абсолютне лідерство за зростанням ціни утримує Голосіївський район - +37%, до 19 тисяч гривень. Також відчутно подорожчала оренда у таких районах:

Святошинському - +30% (до 13 тисяч гривень),

Печерському - +25% (до 37,3 тисяч гривень),

Подільському - +21% (до 17 тисяч гривень).

У традиційно більш доступних районах - Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському - ціна теж підросла на 12-18% і сягнула 13 тисяч гривень. Найдешевше житло - у Деснянському районі: 9 тисяч гривень, але і тут ріст - +12%.

Передмістя не відстає: житло молодшає, ціни зростають

На околицях Києва динаміка цін також позитивна. У Вишневому оренда зросла на 33% - до 12 тисяч гривень. У Бучі та Вишгороді - +25% (до 10 тисяч гривень). По 20% додали Ірпінь, Крюківщина, Петропавлівська Борщагівка (тепер - 12 тисяч гривень).

Ці райони стають дедалі привабливішими завдяки новішому житлу та розвиненій інфраструктурі, особливо на фоні перенасичення столичного ринку.

Попит іде вниз - особливо в центрі

Ціни зростають, але охочих знімати - меншає. Кількість відгуків на оголошення про оренду однокімнатних квартир знизилася майже у всіх районах Києва. Найбільше - на Печерську (-42%), у Дніпровському (-28%) та Оболонському (-20%) районах. У Святошинському та Соломʼянському районах падіння склало 19%.

Однак є і винятки: у Подільському районі кількість відгуків зросла на 15%, у Дарницькому - на 3%.

Що з попитом у передмісті

У містечках поруч із Києвом ситуація аналогічна: попит переважно падає. Найбільше - у Петропавлівській Борщагівці (-45%) та Броварах (-33%). Але Буча (+34%) та Вишгород (+8%) показали позитивну динаміку.

Аналітики OLX вважають, що зниження активності орендарів може свідчити про завищені очікування власників або насиченість ринку. Водночас передмістя виграє за рахунок співвідношення ціни та якості, що змушує киян дедалі частіше дивитися за межі міста.