Аренда жилья в Киеве стремительно дорожает: где "однушки" уже по 37 тысяч

В течение года медианная стоимость аренды однокомнатных квартир в столице существенно выросла. Наибольший процентный рост зафиксировали в Шевченковском районе - +33%, теперь "однушка" здесь стоит в среднем 24 тысяч гривен в месяц.

Впрочем, абсолютное лидерство по росту цены удерживает Голосеевский район - +37%, до 19 тысяч гривен. Также ощутимо подорожала аренда в таких районах:

Святошинском - +30% (до 13 тысяч гривен),

Печерском - +25% (до 37,3 тысяч гривен),

Подольском - +21% (до 17 тысяч гривен).

В традиционно более доступных районах - Дарницком, Днепровском, Соломенском - цена тоже подросла на 12-18% и достигла 13 тысяч гривен. Самое дешевое жилье - в Деснянском районе: 9 тысяч гривен, но и здесь рост - +12%.

Пригород не отстает: жилье молодеет, цены растут

На окраинах Киева динамика цен также положительная. В Вишневом аренда выросла на 33% - до 12 тысяч гривен. В Буче и Вышгороде - +25% (до 10 тысяч гривен). По 20% прибавили Ирпень, Крюковщина, Петропавловская Борщаговка (теперь - 12 тысяч гривен).

Эти районы становятся все более привлекательными благодаря новому жилью и развитой инфраструктуре, особенно на фоне перенасыщения столичного рынка.

Спрос идет вниз - особенно в центре

Цены растут, но желающих снимать - меньше. Количество откликов на объявления об аренде однокомнатных квартир снизилось почти во всех районах Киева. Больше всего - на Печерске (-42%), в Днепровском (-28%) и Оболонском (-20%) районах. В Святошинском и Соломенском районах падение составило 19%.

Однако есть и исключения: в Подольском районе количество откликов выросло на 15%, в Дарницком - на 3%.

Что со спросом в пригороде

В городках рядом с Киевом ситуация аналогичная: спрос преимущественно падает. Больше всего - в Петропавловской Борщаговке (-45%) и Броварах (-33%). Но Буча (+34%) и Вышгород (+8%) показали положительную динамику.

Аналитики OLX считают, что снижение активности арендаторов может свидетельствовать о завышенных ожиданиях собственников или насыщенности рынка. В то же время пригород выигрывает за счет соотношения цены и качества, что заставляет киевлян все чаще смотреть за пределы города.