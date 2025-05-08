Гуртожиток чи оренда: скільки коштує житло для студентів у Києві у 2025 році
Вибір між гуртожитком і орендованим житлом - одна з перших дилем, із якою стикається студент. Фінансові можливості, бажаний рівень комфорту, місце розташування - все це впливає на рішення.
РБК-Україна порівняло витрати на житло для студентів у Києві.
Скільки коштує гуртожиток
Ціни на проживання в студентських гуртожитках Києва залежать від вишу та умов. Найдешевші варіанти стартують від 520 гривень на місяць, найдорожчі - до 2200 гривень. Деякі виші вказують суму за навчальний рік - наприклад, 9600 гривень (тобто 960 грн/міс).
Приклади цін:
- Національний медичний університет імені (НМУ) ім. Богомольця - 520 гривень на місяць;
- Київський політехнічний інститут (КПІ) ім. Сікорського - від 569 гривень на місяць у чотиримісній кімнаті до 1844 гривень на місяць в одномісній;
- Київський національний університет (КНУ) ім. Шевченка - 750-2200 гривень на місяць;
- Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана (КНЕУ) - 5200 гривень за навчальний рік;
- Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) - 9600 гривень за навчальний рік;
- Київський столичний університет імені Бориса Грінченка - від 8000 до 11 500 гривень за 10 місяців.
Умови проживання різняться: кімнати на 2-6 осіб, кухні, санвузли, Wi-Fi, охорона, пральні машини, іноді - спортзали й читальні зали.
Скільки коштує квартира
Згідно з даними ЛУН у травні 2025 року, у Києві оренда однокімнатної квартири в середньому коштує 14-20 тисяч гривень на місяць, залежно від району. Двокімнатні - від 16 до 30 тисяч. Трикімнатні - від 18 до 66 тисяч.
Оренда однокімнатної квартири (середні ціни станом на травень 2025 року) у різних районах Києва обійдеться:
- Дарницький - 15 тисяч гривень на місяць;
- Дніпровський - 14 тисяч гривень на місяць;
- Деснянський - 9 тисяч гривень на місяць;
- Оболонський - 15 тисяч гривень на місяць;
- Подільський - 18 тисяч гривень на місяць;
- Печерський - 33,5 тисячі гривень на місяць;
- Шевченківський - 24 тисячі гривень на місяць;
- Голосіївський - 20 тисяч гривень на місяць;
- Солом’янський - 16 тисяч гривень на місяць;
- Святошинський - 15 тисяч гривень на місяць;
- Петропавлівська Борщагівка - 14 тисяч гривень на місяць;
- Софіївська Борщагівка - 14 тисяч гривень на місяць.
Для двох і більше студентів вигідніше орендувати квартиру разом. Наприклад, трикімнатна у Святошинському районі обійдеться в 18 000 гривень на місяць, тобто по 6000 гривень на особу (якщо жити по одному в кімнаті).
Порівнюємо варіанти
Гуртожиток. Мінімальна ціна за місяць проживання становить 520 гривень, середня вартість - близько тисячі гривень на місяць. Комунальні послуги вже входять у вартість.
Найчастіше гуртожитки знаходяться поруч із навчальними закладами. Там студенти отримують багато сусідів та базові зручності.
Квартира (на 1 людину). Мінімальна ціна в столиці становить 9000 гривень на місяць. Середня вартість - 14 000 - 20 000 гривень на місяць. Додатково доведеться платити за комунальні послуги (приблизно, від 1000 гривень на місяць).
Студенти у Києві можуть не знайти квартиру, яка б їм підходила та знаходилася поруч із навчальним закладом. Водночас, обравши такий варіант, ви отримаєте приватність та комфорт, хоч і за більші гроші.
На що звертати увагу при виборі житла для студентів
Гуртожиток - бюджетний варіант із мінімальними витратами. Квартира - комфортніша, але в рази дорожча, якщо не ділити її з іншими. Оптимальний вибір залежить від ваших фінансів, стилю життя та потреб у приватності.
Перед ухваленням рішення варто детально вивчити умови гуртожитку, розглянути варіанти підселення або спільної оренди квартири та врахувати витрати на проїзд і комуналку.
Нагадаємо, влітку 2025 року в Україні виросте вартість контрактного навчання у державних закладах вищої освіти. Зокрема, планують підняти ціни на престижні спеціальності. Пояснюють це тим, що вартість навчання на контрактній основі має відповідати фактичним витратам держави на підготовку одного студента, який навчається на бюджетній основі.
Також РБК-Україна розповідало про Консолідований рейтинг університетів, який кожного року складають в Україні. До десятки лідерів із року в рік входять КНУ ім. Шевченка, ЛНУ ім. Івана Франка, НУ "Львівська політехніка" та інші виші. Вартість навчання у ВНЗ залежить від спеціальності - коливається від 15 до майже 49 тисяч гривень на рік.
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