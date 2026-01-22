Оренда "з’їдає" до 83% зарплати: у яких містах жити стало найдорожче

Вартість довгострокової оренди однокімнатної квартири в Україні суттєво відрізняється залежно від міста і в окремих обласних центрах сягає понад 80% від медіанної зарплати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.
Найбільше на житло витрачають мешканці західних регіонів, тоді як у прифронтових містах оренда залишається відносно доступною.
Найвищу частку зарплати за оренду однокімнатної квартири українцям доводиться віддавати в Ужгороді - 83%. Медіанна вартість оренди тут становить 19,6 тис. гривень, що є найвищим показником серед обласних центрів.
До міст із найбільш дорогим житлом також увійшли:
У низці обласних центрів оренда однокімнатної квартири забирає понад половину доходу. Зокрема:
Витрачати 30-50% доходу на оренду змушені мешканці таких міст:
Найнижчі витрати на оренду зафіксовані у містах, розташованих поблизу зони бойових дій. Зокрема:
Скільки українці витрачають на оренду однокімнатних квартир (інфографіка: OLX Нерухомість)
Раніше РБК-Україна писало про зростання вартості оренди житла на заході України за останні пів року. Найдорожчою оренда залишається в Ужгороді, Львові та Івано-Франківську, де ціни зросли майже на всі типи квартир. Водночас у більшості інших західних міст оренда також подорожчала, а подешевшали однокімнатні квартири лише в Рівному.
Також ми розповідали про ситуацію на ринку оренди житла після масованих атак РФ на Київ. Попри проблеми зі світлом і заклики тимчасово виїжджати зі столиці, експерти не прогнозують обвалу ринку оренди. Також ми наводили актуальні ціни на оренду будинків під Києвом - від бюджетних варіантів до елітного житла з генераторами.