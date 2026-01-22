UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Оренда "з’їдає" до 83% зарплати: у яких містах жити стало найдорожче

Фото: Оренда квартири (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Вартість довгострокової оренди однокімнатної квартири в Україні суттєво відрізняється залежно від міста і в окремих обласних центрах сягає понад 80% від медіанної зарплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.

Найбільше на житло витрачають мешканці західних регіонів, тоді як у прифронтових містах оренда залишається відносно доступною.

Де оренда "з’їдає" найбільше доходу

Найвищу частку зарплати за оренду однокімнатної квартири українцям доводиться віддавати в Ужгороді - 83%. Медіанна вартість оренди тут становить 19,6 тис. гривень, що є найвищим показником серед обласних центрів.

До міст із найбільш дорогим житлом також увійшли:

  • Львів - 72% доходу, медіанна оренда 18 тис. гривень;
  • Київ - 68% зарплати, оренда 16 тис. гривень;
  • Івано-Франківськ - 64% доходу, 14,7 тис. гривень.

Міста з витратами 50-60% від зарплати

У низці обласних центрів оренда однокімнатної квартири забирає понад половину доходу. Зокрема:

  • Вінниця - 60%, 12 тис. гривень;
  • Луцьк - 56%, 14 тис. гривень;
  • Рівне - 55%, 11 тис. гривень;
  • Полтава - 53%, 10 тис. гривень;
  • Житомир і Чернівці - по 50% зарплати (10 тис. гривень і 11,3 тис. гривень відповідно).

Помірний рівень орендних витрат

Витрачати 30-50% доходу на оренду змушені мешканці таких міст:

  • Черкаси - 48%, 10 тис. гривень;
  • Хмельницький - 44%, 10 тис. гривень;
  • Дніпро - 44%, 10 тис. гривень;
  • Кропивницький - 43%, 8 тис. гривень;
  • Чернігів - 37%, 6,5 тис. гривень;
  • Суми - 34%, 6 тис. гривень.

Де оренда найдоступніша

Найнижчі витрати на оренду зафіксовані у містах, розташованих поблизу зони бойових дій. Зокрема:

  • Запоріжжя - 29% доходу, 5,5 тис. гривень;
  • Харків - 25%, 5 тис. гривень;
  • Херсон - лише 15% медіанної зарплати, оренда 3,7 тис. гривень.


Скільки українці витрачають на оренду однокімнатних квартир (інфографіка: OLX Нерухомість)

Раніше РБК-Україна писало про зростання вартості оренди житла на заході України за останні пів року. Найдорожчою оренда залишається в Ужгороді, Львові та Івано-Франківську, де ціни зросли майже на всі типи квартир. Водночас у більшості інших західних міст оренда також подорожчала, а подешевшали однокімнатні квартири лише в Рівному.

Також ми розповідали про ситуацію на ринку оренди житла після масованих атак РФ на Київ. Попри проблеми зі світлом і заклики тимчасово виїжджати зі столиці, експерти не прогнозують обвалу ринку оренди. Також ми наводили актуальні ціни на оренду будинків під Києвом - від бюджетних варіантів до елітного житла з генераторами.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЖитлоОренда нерухомостіКвартири