Аренда "съедает" до 83% зарплаты: в каких городах жить стало дороже всего

Стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в Украине существенно отличается в зависимости от города и в отдельных областных центрах достигает более 80% от медианной зарплаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.
Больше всего на жилье тратят жители западных регионов, тогда как в прифронтовых городах аренда остается относительно доступной.
Самую высокую долю зарплаты за аренду однокомнатной квартиры украинцам приходится отдавать в Ужгороде - 83%. Медианная стоимость аренды здесь составляет 19,6 тыс. гривен, что является самым высоким показателем среди областных центров.
В города с наиболее дорогим жильем также вошли:
В ряде областных центров аренда однокомнатной квартиры забирает более половины дохода. В частности:
Тратить 30-50% дохода на аренду вынуждены жители таких городов:
Самые низкие расходы на аренду зафиксированы в городах, расположенных вблизи зоны боевых действий. В частности:
Сколько украинцы тратят на аренду однокомнатных квартир (инфографика: OLX Недвижимость)
Ранее РБК-Украина писало о росте стоимости аренды жилья на западе Украины за последние полгода. Самой дорогой аренда остается в Ужгороде, Львове и Ивано-Франковске, где цены выросли почти на все типы квартир. В то же время в большинстве других западных городов аренда также подорожала, а подешевели однокомнатные квартиры только в Ровно.
Также мы рассказывали о ситуации на рынке аренды жилья после массированных атак РФ на Киев. Несмотря на проблемы со светом и призывы временно выезжать из столицы, эксперты не прогнозируют обвала рынка аренды. Также мы приводили актуальные цены на аренду домов под Киевом - от бюджетных вариантов до элитного жилья с генераторами.