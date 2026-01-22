RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Аренда "съедает" до 83% зарплаты: в каких городах жить стало дороже всего

Фото: Аренда квартиры (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в Украине существенно отличается в зависимости от города и в отдельных областных центрах достигает более 80% от медианной зарплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Больше всего на жилье тратят жители западных регионов, тогда как в прифронтовых городах аренда остается относительно доступной.

Где аренда "съедает" больше всего дохода

Самую высокую долю зарплаты за аренду однокомнатной квартиры украинцам приходится отдавать в Ужгороде - 83%. Медианная стоимость аренды здесь составляет 19,6 тыс. гривен, что является самым высоким показателем среди областных центров.

В города с наиболее дорогим жильем также вошли:

  • Львов - 72% дохода, медианная аренда 18 тыс. гривен;
  • Киев - 68% зарплаты, аренда 16 тыс. гривен;
  • Ивано-Франковск - 64% дохода, 14,7 тыс. гривен.

Города с расходами 50-60% от зарплаты

В ряде областных центров аренда однокомнатной квартиры забирает более половины дохода. В частности:

  • Винница - 60%, 12 тыс. гривен;
  • Луцк - 56%, 14 тыс. гривен;
  • Ровно - 55%, 11 тыс. гривен;
  • Полтава - 53%, 10 тыс. гривен;
  • Житомир и Черновцы - по 50% зарплаты (10 тыс. гривен и 11,3 тыс. гривен соответственно).

Умеренный уровень арендных расходов

Тратить 30-50% дохода на аренду вынуждены жители таких городов:

  • Черкассы - 48%, 10 тыс. гривен;
  • Хмельницкий - 44%, 10 тыс. гривен;
  • Днепр - 44%, 10 тыс. гривен;
  • Кропивницкий - 43%, 8 тыс. гривен;
  • Чернигов - 37%, 6,5 тыс. гривен;
  • Сумы - 34%, 6 тыс. гривен.

Где аренда самая доступная

Самые низкие расходы на аренду зафиксированы в городах, расположенных вблизи зоны боевых действий. В частности:

  • Запорожье - 29% дохода, 5,5 тыс. гривен;
  • Харьков - 25%, 5 тыс. гривен;
  • Херсон - только 15% медианной зарплаты, аренда 3,7 тыс. гривен.


Сколько украинцы тратят на аренду однокомнатных квартир (инфографика: OLX Недвижимость)

Ранее РБК-Украина писало о росте стоимости аренды жилья на западе Украины за последние полгода. Самой дорогой аренда остается в Ужгороде, Львове и Ивано-Франковске, где цены выросли почти на все типы квартир. В то же время в большинстве других западных городов аренда также подорожала, а подешевели однокомнатные квартиры только в Ровно.

Также мы рассказывали о ситуации на рынке аренды жилья после массированных атак РФ на Киев. Несмотря на проблемы со светом и призывы временно выезжать из столицы, эксперты не прогнозируют обвала рынка аренды. Также мы приводили актуальные цены на аренду домов под Киевом - от бюджетных вариантов до элитного жилья с генераторами.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЖильеАренда недвижимостиКвартиры