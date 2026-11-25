Скільки коштує оренда

Медіанна вартість оренди однокімнатної квартири у Львові становить 25 тисяч гривень. В Івано-Франківську таке житло коштує 22,7 тисячі гривень. Різниця між містами - 2,3 тисячі гривень на місяць.

Двокімнатні квартири у Львові здають у середньому за 31,8 тисячі гривень, а у Франківську - за 26,2 тисячі. Таким чином, оренда у Львові обходиться на 5,6 тисячі гривень дорожче.

Трикімнатне житло також коштує більше у Львові. Медіанна ціна становить 36,3 тисячі гривень проти 31,8 тисячі гривень в Івано-Франківську. Різниця сягає 4,5 тисячі гривень.

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Отже, за всіма трьома категоріями квартир Львів залишається дорожчим ринком оренди. Найбільший розрив між містами - у сегменті двокімнатного житла.

Як змінилися ціни за рік

Попри різницю у вартості житла, річні темпи подорожчання в містах не однакові.

Однокімнатні квартири за рік подорожчали приблизно однаково: на 47% як у Львові, так і в Івано-Франківську.

У сегменті двокімнатного житла Львів випереджає Франківськ. За рік оренда таких квартир подорожчала на 51% у Львові та на 40% в Івано-Франківську.

Інша ситуація з трикімнатними квартирами. У Львові їхня оренда зросла на 42%, тоді як у Франківську - на 59%. Тобто саме в цій категорії Івано-Франківськ показав найвищий темп річного зростання серед двох міст.