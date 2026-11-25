Сколько стоит аренда

Медиа стоимость аренды однокомнатной квартиры во Львове составляет 25 тысяч гривен. В Ивано-Франковске такое жилье стоит 22,7 тысяч гривен. Разница между городами - 2,3 тысячи гривен в месяц.

Двухкомнатные квартиры во Львове сдают в среднем за 31,8 тысяч гривен, а во Франковске - за 26,2 тысяч. Таким образом, аренда во Львове обходится на 5,6 тысяч гривен дороже.

Трехкомнатное жилье также стоит больше во Львове. Медианная цена составляет 36,3 тысяч гривен против 31,8 тысяч гривен в Ивано-Франковске. Разница достигает 4,5 тысяч гривен.

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Следовательно, по всем трем категориям квартир Львов остается более дорогим рынком аренды. Самый большой разрыв между городами - в сегменте двухкомнатного жилья.

Как изменились цены за год

Несмотря на разницу в стоимости жилья, годовые темпы удорожания в городах не одинаковы.

Однокомнатные квартиры за год подорожали примерно одинаково: на 47%, как во Львове, так и в Ивано-Франковске.

В сегменте двухкомнатного жилья Львов опережает Франковск. В год аренда таких квартир подорожала на 51% во Львове и на 40% в Ивано-Франковске.

Другая ситуация с трехкомнатными квартирами. Во Львове их аренда выросла на 42%, тогда как во Франковске - на 59%. То есть именно в этой категории Ивано-Франковск показал самый высокий темп годового роста среди двух городов.