Оренда житла в Україні та Європі: скільки місяців потрібно оплатити перед заселенням
В Україні для заселення в орендовану квартиру потрібно підготувати суму за два-три місяці проживання. В інших країнах Європи стартові витрати можуть бути як меншими, так і значно більшими: наприклад, у Данії вони сягають семи місячних платежів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на ЛУН.
Які витрати на оренду в різних країнах
В Україні орендар зазвичай сплачує за перший і останній місяці проживання, а також комісію рієлтору. Її розмір залежить від міста й становить від 25% до 100% місячної орендної плати.
В Ірландії стартові витрати менші: орендар сплачує за перший місяць і вносить заставу. В Англії також потрібно оплатити перший місяць і депозит, який може сягати вартості п'яти тижнів оренди. Окрему комісію агенту орендар зазвичай не сплачує.
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У Нідерландах застава зазвичай дорівнює двом місячним платежам, а в Німеччині — трьом. Водночас у Німеччині орендар може внести заставу частинами, а не сплачувати всю суму одразу.
Найбільші стартові витрати - в Італії та Чехії. Там орендарю потрібно сплатити за три місяці проживання та комісію агенції. Загалом початкові платежі перевищують вартість п'яти місяців оренди.
Ще більше коштів потрібно для заселення в Данії. Там орендар має підготувати суму, еквівалентну семи місяцям оренди: оплату за перший місяць, заставу за три місяці та передоплату ще за три місяці проживання. Водночас комісію рієлтору орендар не сплачує.
Хто платить рієлтору
У різних країнах правила оплати послуг рієлтора залежать від того, хто саме замовляє його послуги.
В Україні пропонують закріпити такий же підхід у законодавстві: відповідний законопроєкт передбачає, що комісію має сплачувати замовник послуги. Поки документ перебуває на розгляді парламентського комітету.
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