Оренда будинків під Києвом за три роки подорожчала на 120%: скільки коштує житло зараз

Оренда приватних будинків у Київській області за три роки подорожчала на 120% і майже зрівнялася за вартістю зі столичною. У жовтні 2026 року медіанна ставка оренди будинку в області становить 99,1 тис. грн на місяць, тоді як у Києві - 104 тис. грн.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН .

Ціни майже зрівнялися

У вересні 2023 року медіанна оренда будинку в Київській області становила 45 тис. грн, а в столиці - 56,2 тис. грн на місяць. За три роки оренда приватних будинків у Києві подорожчала приблизно на 85%, а в області - на 120%.

У вересні 2023 року оренда будинку в Києві коштувала в середньому на 11,2 тис. грн на місяць дорожче, ніж у Київській області. У жовтні 2026 року різниця становить лише 4,9 тис. грн. Тобто будинки в Києві зараз в середньому на 5% дорожчі, ніж за містом.

Чому будинки приваблюють орендарів

Одним із можливих чинників попиту на приватні будинки є можливість облаштувати автономне опалення, резервне електроживлення та водопостачання.

В умовах ризику тривалих відключень такі характеристики можуть ставати важливішими для орендарів.

Водночас на вартість оренди впливають також розташування, стан і клас будинків, а також склад пропозиції на ринку.