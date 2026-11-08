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Оренда у Львові майже як у Барселоні: скільки доходу українці віддають за житло

08:07 08.11.2026 Нд
3 хв
aimg Василина Копитко
Оренда у Львові майже як у Барселоні: скільки доходу українці віддають за житло Що відбувається на ринку оренди житла в Україні (колаж РБК-Україна)
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Оренда однокімнатної квартири в центральних районах Києва, Львова та Івано-Франківська забирає від 76% до 86% середньої зарплати. За співвідношенням оренди до доходів Львів наблизився до Барселони та Мадрида.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН та дослідження Ради ЄС про житлову кризу в Європі.

Де оренда забирає найбільше зарплати

Найбільше навантаження серед проаналізованих українських міст зафіксували в центральних районах Києва. На Печерську оренда однокімнатної квартири коштує в середньому 32 095 гривень на місяць. За середньої зарплати 37 500 гривень це близько 86% місячного заробітку.

Після оплати квартири киянину залишається приблизно 5 400 гривень на решту витрат.

У центрі Івано-Франківська оренда становить 24 144 гривні за середньої зарплати 30 тисяч гривень. Це близько 80% доходу.

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У Галицькому районі Львова однокімнатна квартира коштує 25 109 гривень на місяць. За середньої зарплати 33 тисячі гривень оренда забирає приблизно 76% заробітку.

Яка ситуація в інших містах

У Дніпрі та Одесі частка витрат на оренду нижча, хоча також становить майже половину середньої зарплати.

В орендарів Центрального району Дніпра житло забирає близько 48% місячного доходу. У Приморському районі Одеси цей показник становить 46%.

В інших містах України співвідношення відрізняється залежно від району. У Богунському районі Житомира оренда коштує близько 57% середньої зарплати.

У Харкові показник становить 44% у Шевченківському районі та 29% - у Київському. У Деснянському районі Чернігова оренда забирає 29% заробітку, а в Ковпаківському районі Сум - 22%.

Оренда у Львові майже як у Барселоні: скільки доходу українці віддають за житло
Витрати на оренду житла у різних містах України (дані ЛУН)

Який вигляд мають українські міста на тлі Європи

За даними дослідження Ради ЄС "One roof, many realities: Europe’s complex housing crisis", опублікованого у жовтні 2025 року, оренда квартири з однією спальнею в центрі Барселони та Мадрида становила 74% середньої чистої зарплати. У Мілані цей показник дорівнював 72%, а в Лісабоні - 116%.

Отже, співвідношення орендної плати до зарплати у Львові, де воно становить 76%, близьке до показників Барселони та Мадрида. У Києві та Івано-Франківську частка витрат на житло ще вища.

Водночас це орієнтовне порівняння: українські та європейські джерела використовують різні вибірки, періоди й показники зарплат. Крім того, для українських міст наведено дані про однокімнатні квартири, а для європейських - про житло з однією спальнею в центрі.

Оренда у Львові майже як у Барселоні: скільки доходу українці віддають за житло
Витрати на оренду житла у різних містах Європи (дані ЛУН)

У дослідженні Ради ЄС орієнтиром доступності житла називають витрати на оренду в межах 30% доходу. Усі чотири європейські міста з порівняння та п'ять українських центральних районів із найбільшим навантаженням перевищують цей рівень.

Високі витрати на житло обмежують фінансові можливості людей, а також їхній доступ до роботи й освіти та мобільність працівників.

Читайте також про те, що за рік Києві найбільше впали ціни на оренду трикімнатного житла - вартість знизилась на 9%. Загалом восени 2026 року оренда у столиці переважно не дорожчає, а в окремих сегментах дешевшає.

При цьому у Київській області оренда будинків подорожчала на 120% за три роки. Тепер будинки за містом у середньому коштують 99,1 тис. грн на місяць, а у столиці - 104 тис. грн.

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