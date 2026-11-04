До 62% за рік: як змінилась вартість житла у Чернівцях і які ціни зараз
У Чернівцях за рік медіанна вартість однокімнатного житла на вторинці зросла на 15%, а квадратний метр у новобудовах класу "економ" подорожчав на 62% у гривні.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Скільки коштують квартири на вторинці
У Чернівцях медіанна вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку становить 62 тисячі доларів. За рік ціна зросла на 15%: у листопаді 2025 року таке житло коштувало близько 54 тисяч доларів.
Двокімнатні квартири продають у середньому за 85 тисяч доларів. За рік вони подорожчали на 10%. За трикімнатне житло продавці просять близько 109 тисяч доларів - на 9% більше, ніж торік.
За останні пів року ціна квадратного метра на вторинному ринку в доларах збільшилася на 4%.
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Як змінилися ціни в новобудовах
У новобудовах Чернівців також зростає вартість квадратного метра. Найбільше за рік подорожчало житло економкласу.
За даними ЛУН, середня вартість квадратного метра становить:
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Економклас - 43 600 гривень. За рік ціна зросла на 62%.
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Комфортклас - 55 500 гривень. Подорожчання за рік становить 31%.
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Бізнес-клас - 60 800 гривень. За рік ціна збільшилася на 30%.
Загалом медіанна стартова вартість квадратного метра в новобудовах за рік зросла на 30,6% - із 42 500 до 55 500 гривень. За останні шість місяців показник збільшився на 13,5%, а за місяць - на 2,8%.
У доларовому еквіваленті за останні пів року квадратний метр у новобудовах економкласу подорожчав на 32%, а преміумкласу - на 35%.
Скільки коштує оренда квартир
Зростають і ціни на оренду житла. Медіанна вартість однокімнатної квартири становить 18 300 гривень. За рік вона піднялась на 44%.
На початок серпня середня вартість оренди двокімнатної квартири в становила 22 600 гривень. За останні шість місяців оренда такого житла подорожчала на 30%.
У ЛУН зазначають, що попит на нерухомість в західних областях залишається стабільним через відносну безпеку регіону.
Читайте також про те, що найдорожчим містом України для оренди однокімнатної квартири є Ужгород. За рік там таке житло подорожчало на 82% і сягнуло 36 тис. грн. Це більш ніж удвічі перевищує вартість оренди у Києві.
Раніше ми писали про те, що у Тернополі оренда однокімнатної квартири за пів року подорожчала на 30%, а житло у новобудовах підскочило у ціні на 12%.