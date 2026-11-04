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До 62% за рік: як змінилась вартість житла у Чернівцях і які ціни зараз

08:07 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Василина Копитко
До 62% за рік: як змінилась вартість житла у Чернівцях і які ціни зараз Що відбувається на ринку нерухомості у Чернівцях (колаж РБК-Україна)
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У Чернівцях за рік медіанна вартість однокімнатного житла на вторинці зросла на 15%, а квадратний метр у новобудовах класу "економ" подорожчав на 62% у гривні.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Скільки коштують квартири на вторинці

У Чернівцях медіанна вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку становить 62 тисячі доларів. За рік ціна зросла на 15%: у листопаді 2025 року таке житло коштувало близько 54 тисяч доларів.

Двокімнатні квартири продають у середньому за 85 тисяч доларів. За рік вони подорожчали на 10%. За трикімнатне житло продавці просять близько 109 тисяч доларів - на 9% більше, ніж торік.

За останні пів року ціна квадратного метра на вторинному ринку в доларах збільшилася на 4%.

Читайте також: У Києві подешевшала оренда просторих квартир: скільки коштує житло восени

Як змінилися ціни в новобудовах

У новобудовах Чернівців також зростає вартість квадратного метра. Найбільше за рік подорожчало житло економкласу.

За даними ЛУН, середня вартість квадратного метра становить:

  • Економклас - 43 600 гривень. За рік ціна зросла на 62%.

  • Комфортклас - 55 500 гривень. Подорожчання за рік становить 31%.

  • Бізнес-клас - 60 800 гривень. За рік ціна збільшилася на 30%.

Загалом медіанна стартова вартість квадратного метра в новобудовах за рік зросла на 30,6% - із 42 500 до 55 500 гривень. За останні шість місяців показник збільшився на 13,5%, а за місяць - на 2,8%.

У доларовому еквіваленті за останні пів року квадратний метр у новобудовах економкласу подорожчав на 32%, а преміумкласу - на 35%.

Скільки коштує оренда квартир

Зростають і ціни на оренду житла. Медіанна вартість однокімнатної квартири становить 18 300 гривень. За рік вона піднялась на 44%.

На початок серпня середня вартість оренди двокімнатної квартири в становила 22 600 гривень. За останні шість місяців оренда такого житла подорожчала на 30%.

У ЛУН зазначають, що попит на нерухомість в західних областях залишається стабільним через відносну безпеку регіону.

Читайте також про те, що найдорожчим містом України для оренди однокімнатної квартири є Ужгород. За рік там таке житло подорожчало на 82% і сягнуло 36 тис. грн. Це більш ніж удвічі перевищує вартість оренди у Києві.

Раніше ми писали про те, що у Тернополі оренда однокімнатної квартири за пів року подорожчала на 30%, а житло у новобудовах підскочило у ціні на 12%.

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