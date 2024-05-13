Оренда квартири у Німеччині: як оплачується житло для українських біженців

Українські біженці у Німеччині можуть отримувати соціальну підтримку, яка включає виплати на проживання та кошти на оренду житла. Держава оплачує витрати згідно з нормами житлової площі.

Як оплачують житло для українських біженців у Німеччині, РБК-Україна розповідає з посиланням на germany4ukraine.de та handbookgermany.de .

Які установи надають підтримку в оренді житла

Українські біженці у Німеччині відразу після отримання дозволу на перебування можуть самостійно орендувати житло. Для необхідно зареєструватися. Це можна зробити:

у тимчасовому прихистку;

у центрі прийому біженців;

або у відомстві у справах іноземців.

Українці із тимчасовим захистом, які не мають достатньо фінансів для покриття своїх витрат на проживання, отримують у Німеччині державну підтримку.

Працездатні біженці та члени їхніх сімей, що проживають разом, отримують гарантований мінімум соціального забезпечення для безробітних – громадянську допомогу (Bürgergeld). Інші біженці, які потребують підтримки, отримують соціальну допомогу (Sozialhilfe). Ця допомога покриває також витрати на житло й опалення у межах допустимого розміру.

Перед укладенням договору оренди людям із тимчасовим захистом треба отримати підтвердження про відшкодування витрат на оплату житла й опалення в Центрі зайнятості (Jobcenter) або в Управлінні соціального захисту за місцем проживання. Якщо біженець зобов'язаний проживати в певному місці згідно з рішенням державного відомства, це також слід врахувати.

Фото: Центр зайнятості у Німеччині (gettyimages.com)

Які документи потрібні для реєстрації за місцем проживання

Якщо біженці збираються жити в квартирі тривалий час, для реєстрації у центрі надання адміністративних послуг (Bürgerbüro) будуть потрібні такі документи:

біометричний закордонний паспорт або інше посвідчення особи (ID-картка) – для всіх членів сім’ї;

дозвіл на перебування (Aufenthaltserlaubnis), тимчасовий дозвіл на перебування (Fiktionsbescheinigung) або довідка про реєстрацію як прохача притулку (Anlaufbescheinigung/ Ankunftsnachweis);

підтвердження від надавача житла (це може бути орендодавець або уповноважені ним особи, житлове управління, друзі, знайомі або члени сім’ї, у яких розмістився біженець). Формуляри з необхідними даними можна знайти на сайті міста, громади або органу реєстрації;

свідоцтво про народження для дітей, свідоцтво про шлюб для подружжя.

Якщо немає жодного з таких документів, у яких персональні дані записані латинськими літерами, необхідно спочатку зареєструватися у пункті приймання біженців або у відомстві у справах іноземців. Після цього видадуть довідку про реєстрацію, яку треба зберігати і пред’являти в установах.

Яку вартість оренди житла покриває держава

Як зазначається на інформаційному порталі для іммігрантів у Німеччині handbookgermany.de, Центр зайнятості покриває витрати на оренду житла лише до певної суми і за умови дотримання певних умов.

Перед тим, як шукати квартиру, слід поцікавитися у Jobcenter, наскільки високою може бути орендна плата і яким іншим вимогам має відповідати житло. Сума витрат на оренду відрізняється у різних містах і залежить від різних факторів, наприклад, від типу опалення і розміру будівлі.

Фото: Оренда житла (unsplash.com/steven-ungermann)

Окрім того, квартира має відповідати певним нормам, щоб центр зайнятості оплачував орендну плату та опалення. Як правило, квартира площею 45-50 кв. м вважається достатньою для однієї людини. З кожною наступною людиною, яка житиме у цьому житлі, до норми додається 10-15 кв. м.

Наприклад, сім'я з двох осіб може орендувати квартиру площею приблизно 60 кв. м. Для трьох людей площа квартири не повинна перевищувати 70 кв. м.

Відділ соціального забезпечення також покриває орендну плату, яка не перевищує певні норми. Сума залежатиме від міста.

Напркилад, у Берліні це 426 євро на людину (базова орендна плата + комунальні послуги без опалення та електроенергії), у Мюнхені – 781 євро, в Гамбурзі – 573 євро, а в Кельні – 633 євро.

Двоє людей у Берліні можуть знімати житло за 515,45 євро, а троє – за 594,45 євро. У Мюнхені орендна плата на двох осіб становитиме приблизно 1005 євро, а на трьох – близько 1184 євро. У Кельні дві людини будуть сплачувати близько 1115 євро, а три особи – 1365,65 євро. У Гамбурзі квартира на двох буде коштувати приблизно 798 євро, а на трьох – 1015,70 євро.

Слід врахувати, що більшість установ відхиляють пропозиції оренди на обмежений термін, а також пропозиції оренди з градуйованою орендою (Staffelmiete).