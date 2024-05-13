Аренда квартиры в Германии: как оплачивается жилье для украинских беженцев

Украинские беженцы в Германии могут получать социальную поддержку, которая включает в себя выплаты на проживание и средства на аренду жилья. Государство оплачивает расходы согласно нормам жилой площади.

Как оплачивают жилье для украинских беженцев в Германии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на germany4ukraine.de и handbookgermany.de .

Какие учреждения предоставляют поддержку в аренде жилья

Украинские беженцы в Германии сразу же после получения разрешения на пребывание могут самостоятельно арендовать жилье. Для этого необходимо зарегистрироваться. Это можно сделать:

во временном убежище;

в центре приема беженцев;

или в ведомстве по делам иностранцев.

Украинцы со временной защитой, не имеющие достаточно финансов для покрытия своих расходов на проживание, получают в Германии государственную поддержку.

Работоспособные беженцы и члены их семей, которые проживают вместе, получают гарантированный минимум социального обеспечения для безработных – гражданскую помощь (Bürgergeld). Другие беженцы, которые нуждаются в поддержке, получают социальную помощь (Sozialhilfe). Эта помощь покрывает расходы на жилье и отопление в пределах допустимого размера.

Перед заключением договора аренды людям со временной защитой следует получить подтверждение о возмещении расходов на оплату жилья и отопления в Центре занятости (Jobcenter) или в Управлении социальной защиты по месту жительства. Если беженец обязан проживать в определенном месте согласно решению государственного ведомства, это также следует учесть.

Фото: Центр занятости в Германии (gettyimages.com)

Какие документы нужны для регистрации по месту жительства

Если беженцы собираются жить в квартире длительное время, для регистрации в центре предоставления административных услуг (Bürgerbüro) потребуются следующие документы:

биометрический загранпаспорт или другое удостоверение личности (ID-карта) – для всех членов семьи;

разрешение на пребывание (Aufenthaltserlaubnis), временное разрешение на пребывание (Fiktionsbescheinigung) или справка о регистрации в качестве просителя убежища (Anlaufbescheinigung/ Ankunftsnachweis);

подтверждение от того, кто предоставляет жилье (это может быть быть арендодатель или уполномоченное им лицо, жилищное управление, друзья, знакомые или члены семьи, у которых разместился беженец). Формуляры с необходимыми данными можно найти на сайте города, общества или органа регистрации;

свидетельство о рождении для детей, свидетельство о браке для супругов.

Если нет ни одного из таких документов, в которых персональные данные записаны латинскими буквами, необходимо сначала зарегистрироваться в пункте приема беженцев или в ведомстве по делам иностранцев. После этого выдадут справку о регистрации, которую следует хранить и предъявлять в учреждениях.

Какую стоимость аренды жилья покрывает государство

Как отмечается на информационном портале для иммигрантов в Германии handbookgermany.de, Центр занятости покрывает расходы на аренду жилья только до определенной суммы и при условии соблюдения определенных условий.

Перед тем как искать квартиру, следует поинтересоваться в Jobcenter, насколько высокой может быть арендная плата и каким другим требованиям должно соответствовать жилье. Сумма расходов на аренду отличается в разных городах и зависит от разных факторов, например, от типа отопления и размера здания.

Фото: Аренда жилья (unsplash.com/steven-ungermann)

Кроме того, квартира должна соответствовать определенным нормам, чтобы центр занятости оплачивал арендную плату и отопление. Как правило, квартира площадью 45–50 кв. м считается достаточной для одного человека. С каждым следующим человеком, который будет жить в этом жилье, к норме прибавляется 10-15 кв. м.

К примеру, семья из двух человек может арендовать квартиру площадью примерно 60 кв. м. Для трех человек площадь квартиры не должна превышать 70 кв. м.

Отдел социального обеспечения также покрывает арендную плату, не превышающую определенные нормы. Сумма будет зависеть от города.

Например, в Берлине это 426 евро на человека (базовая арендная плата + коммунальные услуги без отопления и электроэнергии), в Мюнхене – 781 евро, в Гамбурге – 573 евро, а в Кельне – 633 евро.

Два человека в Берлине могут снимать жилье за 515,45 евро, а трое – за 594,45 евро. В Мюнхене арендная плата на двух человек составит примерно 1005 евро, а на троих – около 1184 евро. В Кельне два человека будут платить около 1115 евро, а три человека – 1365,65 евро. В Гамбурге квартира на двоих будет стоить примерно 798 евро, а на троих – 1015,70 евро.

Следует учесть, что большинство учреждений отклоняют предложения аренды на ограниченный срок, а также предложения аренды с градуированной арендой (Staffelmiete).