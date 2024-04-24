Чому багато українців досі залишаються у колективному житлі в Німеччині

Німеччина надає тимчасовий захист понад 1,2 млн людей з України. У центральних районах країни багато українців залишаються довго жити у колективному житлі.

Чому владі не вдається розселити українських біженців, РБК-Україна розповідає з посиланням на mdr.de.

Українським біженцям у Німеччині влада гарантує дах над головою. Після проживання у колективних центрах українцям надають соціальне житло. Також держава компенсує витрати на оренду квартир. Попри це чимало українських біженців досі залишаються жити у спільному житлі.

Місцева влада пояснює: бракує як самого соціального житла, так і варіантів квартир від орендодавців. Також райони потребують більшої фінансової підтримки від федерального уряду на житло для людей з України.

"У нас є проблема з соціальним житлом. І ще у нас є велика проблема з готовністю орендодавців здавати квартири. Скажу чесно: ми просто не можемо це робити", – говорить про розміщення українців голова окружної ради Тюрінгії Мартіна Швайнсбург.

У Саксонії також бракує житла для біженців, там не вдалося усіх розселити у квартири.

"Багато українців все ще живуть у спільному житлі . Це не найкраще рішення, їх треба селити в квартири. Але це вдалося лише частково", – говорить чиновник із окружної ради Саксонії Андре Якоб.

Торік до Саксонії приїхало 17 тисяч біженців із України. Андре Якоб припускає, що цього року буде така ж кількість.

"Це, звичайно, вже не рівень 2022 року з напливом біженців. Але якщо правильно дивитися на ситуацію в Україні, то не можна виключати, що може бути і буде нова хвиля біженців", – вважає чиновник.

Фото: Модульні будиночки для біженців (gettyimages.com)

У Саксонії закликають більше орендодавців надавати свої квартири біженцям.

У землі Саксонія-Анхальт зараз розміщені 32 000 українських біженців. Міхаель Штрукмаєр із місцевої ради пояснює, що останнім часом із України приїжджають небагато людей. Хоча регіон справляється із розміщенням біженців, можливості влади на межі. Чиновники хотіли б отримувати більше підтримки у фінансуванні квартир.

"Зараз федеральний уряд також несе витрати, але значні витрати також залишаються за округами", – зазначив Міхаель Штрукмаєр.

Водночас на місцях не збираються відмовлятися від подальшого прийому біженців, хоча влада хотіла б, щоб у Європі відбувався більш рівномірний розподіл утікачів від війни.

Нагадаємо, ми писали, що у Німеччині в деяких районах більше не хочуть приймати біженців із України через великий потік мігрантів. Там заявляють, що інтеграція всіх прибулих більше неможлива.

Також ми писали, у яких землях Німеччини приймають українських біженців у квітні.У багатьох регіонах соціального житла вже не залишилося.