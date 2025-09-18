Оренда квартир в Україні майже вдвічі дешевша, ніж у Польщі: де найдорожче житло

Український ринок оренди житла залишається доступнішим, ніж у сусідній Польщі. У великих містах України квартиру можна винайняти за 400-500 доларів, тоді як у Польщі аналогічні варіанти стартують від 800 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.

Вартість оренди в Україні та Польщі

За даними серпня 2025 року, медіанна ціна оренди в Україні зросла на 15-25% порівняно з минулим роком. Водночас у Польщі зростання становило лише 5-10%, але тамтешня оренда все одно в середньому дорожча на 80-100%.

Однокімнатні квартири: в Україні - близько 300 доларів. Дорожче у Львові (432 долара) та Києві (408 доларів), найдешевше у Харкові (108 доларів). У Польщі медіанна ціна становить 605 доларів: у Варшаві - 689 доларів, у Гданську - 635 доларів.

Двокімнатні квартири: у Києві коштують 720 доларів, у Львові - 501 долар, у Дніпрі та Одесі - 360-370 доларів. У Польщі медіанна ціна - 780 доларів, зокрема у Варшаві - 891 долар.

Трикімнатні квартири: у Києві сягають 1303 долари, у Львові - 648 доларів, тоді як у Харкові - лише 240 доларів. У Польщі медіанна вартість - 970 доларів, зокрема у Варшаві - 1161 долар.



Вартість оренди житла в Україні та Польщі (інфорграфіка: OLX Нерухомість)

Попит і пропозиція

У серпні 2025 року кількість квартир для оренди в українських містах зменшилася на 8%. Найбільше падіння - у Харкові, де пропозиція скоротилася майже вдвічі. У Польщі навпаки зафіксували невелике зростання - на 1,5%.

Попит також знизився: в Україні - на 11%, у Польщі - на 15%. При цьому в Україні 59% відгуків припадає на однокімнатні квартири, тоді як у Польщі найпопулярнішими є двокімнатні (50% попиту).

Таким чином, попри подорожчання, орендувати житло в Україні все ще значно дешевше, ніж у Польщі.