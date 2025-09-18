ua en ru
Аренда квартир в Украине почти вдвое дешевле, чем в Польше: где самое дорогое жилье

Четверг 18 сентября 2025 06:40
Аренда квартир в Украине почти вдвое дешевле, чем в Польше: где самое дорогое жилье Фото: Аренда жилья (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Украинский рынок аренды жилья остается более доступным, чем в соседней Польше. В крупных городах Украины квартиру можно снять за 400-500 долларов, тогда как в Польше аналогичные варианты стартуют от 800 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Стоимость аренды в Украине и Польше

По данным августа 2025 года, медианная цена аренды в Украине выросла на 15-25% по сравнению с прошлым годом. В то же время в Польше рост составил лишь 5-10%, но тамошняя аренда все равно в среднем дороже на 80-100%.

Однокомнатные квартиры: в Украине - около 300 долларов. Дороже во Львове (432 доллара) и Киеве (408 долларов), дешевле всего в Харькове (108 долларов). В Польше медианная цена составляет 605 долларов: в Варшаве - 689 долларов, в Гданьске - 635 долларов.

Двухкомнатные квартиры: в Киеве стоят 720 долларов, во Львове - 501 доллар, в Днепре и Одессе - 360-370 долларов. В Польше медианная цена - 780 долларов, в частности в Варшаве - 891 доллар.

Трехкомнатные квартиры: в Киеве достигают 1303 доллара, во Львове - 648 долларов, тогда как в Харькове - всего 240 долларов. В Польше медианная стоимость - 970 долларов, в частности в Варшаве - 1161 доллар.

Аренда квартир в Украине почти вдвое дешевле, чем в Польше: где самое дорогое жилье
Стоимость аренды жилья в Украине и Польше (инфорграфика: OLX Недвижимость)

Спрос и предложение

В августе 2025 года количество квартир для аренды в украинских городах уменьшилось на 8%. Наибольшее падение - в Харькове, где предложение сократилось почти вдвое. В Польше наоборот зафиксировали небольшой рост - на 1,5%.

Спрос также снизился: в Украине - на 11%, в Польше - на 15%. При этом в Украине 59% откликов приходится на однокомнатные квартиры, тогда как в Польше самыми популярными являются двухкомнатные (50% спроса).

Таким образом, несмотря на подорожание, арендовать жилье в Украине все еще значительно дешевле, чем в Польше.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине растут цены на аренду квартир, но в пределах общей инфляции. Дороже всего жилье сдают в западных областях и Киеве (более 10 тысяч гривен), а дешевле всего - на востоке и юге. Спрос на аренду поддерживается из-за сложностей с покупкой жилья, хотя соотношение цен покупки к аренде в столице остается ниже, чем до войны.

Также мы писали, что в Украине за год подорожали однокомнатные квартиры - в среднем на 13%. Наибольший рост цен зафиксирован в Одессе, Ужгороде и Виннице, тогда как в Херсоне и Запорожье жилье даже подешевело. Самые высокие цены - в Киеве и крупных западных городах, а самые низкие - в регионах, близких к фронту.

