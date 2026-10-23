Оренда квартир у Тернополі за пів року подорожчала на 30%: скільки коштує житло

Як змінилася оренда

За пів року оренда однокімнатної квартири в Тернополі подорожчала на 30% і зараз коштує в середньому 17 200 гривень на місяць.

Двокімнатні квартири теж суттєво подорожчали: оренда такого житла коштує близько 20 400 гривень на місяць, що на 31% більше, ніж пів року тому.

Що відбувається на вторинному ринку

На вторинному ринку житла ціни також зросли, хоча й не так суттєво, як на оренду.

Однокімнатна квартира коштує в середньому 52 900 доларів - на 1% більше, ніж пів року тому. Двокімнатне житло подорожчало на 4%, до 78 000 доларів.

Найбільше зросла вартість трикімнатних квартир. Зараз вони коштують близько 90 000 доларів, що на 11% більше, ніж 6 місяців тому.

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Скільки коштують новобудови

На первинному ринку квадратний метр житла в Тернополі коштує в середньому 930 доларів. За останні пів року ціна зросла на 12%.

Вартість квадратного метра залежить від класу житлового комплексу:

економ - 900 доларів;

комфорт - 910 доларів;

преміум - 920 доларів;

бізнес - 1400 доларів.

Зараз у продажу перебувають 41 новобудова - 158 секцій житлових комплексів. Десять забудовників пропонують розтермінування, а в трьох доступна іпотека за державною програмою "єОселя".

Окремо покупцям варто враховувати вартість паркомісця: у Тернополі вона становить від 17 до 21 тисячі доларів.