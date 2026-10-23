Аренда квартир в Тернополе за полгода подорожала на 30%: сколько стоит жилье

Как изменилась аренда

За пол года аренда однокомнатной квартиры в Тернополе подорожала на 30% и сейчас в среднем стоит 17 200 гривен в месяц. За последние полгода цена также выросла на 30%.

Двухкомнатные квартиры тоже существенно подорожали: аренда такого жилья стоит около 20 400 гривен в месяц, что на 31% больше полугода назад.

Что происходит на вторичном рынке

На вторичном рынке жилья цены также выросли, хотя и не столь существенно, как на аренду.

Однокомнатная квартира стоит в среднем 52 900 долларов - на 1% больше, чем пол года назад. Двухкомнатное жилье подорожало на 4%, до 78 000 долларов.

Больше всего выросла стоимость трехкомнатных квартир. Сейчас они стоят около 90 000 долларов, что на 11% больше, чем 6 месяцев назад.

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Сколько стоят новостройки

На первичном рынке квадратный метр жилья в Тернополе стоит в среднем 930 долларов. За последние полгода цена выросла на 12%.

Стоимость квадратного метра зависит от класса жилого комплекса:

эконом - 900 долларов;

комфорт - 910 долларов;

премиум - 920 долларов;

бизнес - 1400 долларов.

Сейчас в продаже находится 41 новостройка - 158 секций жилых комплексов. Десять застройщиков предлагают рассрочку, а у трех доступна ипотека по государственной программе "єОселя".

Отдельно покупателям следует учитывать стоимость паркоместа: в Тернополе она составляет от 17 до 21 тысяч долларов.